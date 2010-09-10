-PLANLI KENTLEŞME TOKİ'YE EMANET ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Gelecek 5 yıllık dönemde tüm büyükşehirlerde kentsel dönüşüm projesi başlatmayı hedefleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yenileme projesi başlatılmayan tüm il merkezlerinde de birer adet dönüşüm projesini hayata geçirecek. Bu kapsamda 31 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim eden TOKİ, protokol çalışmaları devam eden konutlarla birlikte 180 bin konuta ulaşacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 56 ilde yürütülen ''Gecekondu ve Kentsel Dönüşüm Projeleri'' hızla devam ediyor. Türkiye genelinde sürdürülen 174 proje ilerledikçe gecekondu mahalleri ortadan kalkıyor ve büyük şehirlerin modern çehreleri ön plana çıkıyor. TOKİ'den edinilen bilgiye göre, TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve gecekonduyla mücadele çalışmaları sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Erzincan ve Gaziantep gibi büyük iller nefes almaya başladı. Gelecek 5 yıllık dönemde tüm büyükşehirlerde kentsel dönüşüm projesi başlatmayı hedefleyen TOKİ, yenileme projesi başlatılmayan tüm il merkezlerinde de birer adet dönüşüm projesini hayata geçirecek. TOKİ-Belediye işbirliğiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Denizli, Erzincan, Samsun, Kocaeli, Erzurum, Kars, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Ağrı, Uşak ve Adana başta olmak üzere 56 ilde yürütülen Gecekondu Dönüşüm projeleri kapsamında 119 bin konutun yapımı devam ediyor. Gecekondu dönüşümü kapsamında 31 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim eden TOKİ, protokol çalışmaları devam eden konularla birlikte 180 bin konut rakamına ulaşacak. -TOKİ PROJELERİNE BM'DEN İKİ ÖDÜL- Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat), bu çerçevede TOKİ tarafından yürütülen gecekondu ve kentsel dönüşüm projelerinden ikisini ödüle değer buldu. 2008 yılında ''Erzincan Çarşı Mahallesi Gecekondu Dönüşüm Projesi''yle ödül kazanan TOKİ, BM İnsan Yerleşimleri tarafından 2009'da da ''Kuzey Ankara Kentsel Yenileme Projesi'' nedeniyle ödüle layık görüldü.