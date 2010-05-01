'Planlandığı şekilde sona erdirildi'

T24 - İstanbul Valisi Muammer Güler, Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla ilgili, ''Bu önemli bir planlamadır ve planlandığı şekilde sona erdirilmiştir'' dedi.





Güler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'ndaki kutlamaların, sendikaların bu konuyla ilgili genel başkan düzeyinde yaptıkları müşterek müracaatın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in olumlu yaklaşımı ve beraberce alınan tedbirlerle planlandığı şekilde icra edildiğini söyledi.





Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Güler, şöyle devam etti:





''Başta Emniyet Müdürümüz Hüseyin Çapkın olmak üzere İstanbul dışından takviye amacıyla gelen polis memurları da dahil bütün emniyet görevlilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Güvenlik tedbirlerinin alınmasında koordinasyon içinde bulunduğumuz 1. Ordu ve Garnizon komutanlıklarına, Jandarma Bölge Komutanlığımıza ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, istihbarat kuruluşlarımıza da buradan ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve bütün diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üzerlerine düşen görevleri yaptılar. Ayrıca organizasyon komitesine, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının değerli başkanlarına ve sorumluluk duygusu içerisinde bu şenliğe katılan bütün emekçilere ve bütün katılanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.''





Vali Güler, 1 Mayıs'ın gelecek yıllarda daha coşkulu şekilde kutlanacağını umut ettiğini dile getirerek, ''Bu önemli bir planlamadır ve planlandığı şekilde sona erdirilmiştir'' dedi.