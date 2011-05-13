'Planking' modası Avustralya'dan dünyaya yayılıyor!

T24

"Planking" yapan gençler bazen tehlikeli durumlarda yüzüstü yatarak çektikleri veya başkasına çektirdikleri fotoğrafları sosyalleşme ağlarına koyuyorlar.Avustralya'da Facebook'un "planking" sayfasının 10 binden fazla üyesi bulunuyor ve demiryoluna, yürüyen merdivene, yanmakta olan çalıya ve diğer tehlikeli ya da ilginç yerlere uzanmış insanların yüzlerce fotoğrafına evsahipliği yapıyor.Queensland eyaletinde son olarak 20 yaşındaki Michael Brannon, bir polis aracına "planking" yapınca tutuklandı ve izinsiz polis teçhizatının üzerinde bulunmaktan hakkında dava açıldı.Brisbane Courier-Mail gazetesinin haberine göre Gladstone emniyetinden Matthew Russell, "planking" modasının tehlikeli olabileceğini ve bunun tutkunlarının yargıç önüne çıkarılma riski bulunduğunu belirterek, "Bu iş potansiyel olarak tehlikeli, çünkü tutkunları hem kendilerini, hem de başkalarını tehlikeye atacak şekilde daima daha ileri gitmek istiyorlar" dedi."Planking" tutkunu gençler ise polisin uyarılarını ciddiye almıyor ve her türlü ortamda yüzükoyun uzandıkları fotoğrafları internette yayımlamaya devam ediyorlar.