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'Planking' modası Avustralya'dan dünyaya yayılıyor!

Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan "planking" (yüzükoyun uzanmak) modası çığ gibi büyüyor.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan "planking" (yüzükoyun uzanmak) modası çığ gibi büyüyor.

"Planking" yapan gençler bazen tehlikeli durumlarda yüzüstü yatarak çektikleri veya başkasına çektirdikleri fotoğrafları sosyalleşme ağlarına koyuyorlar. 

Avustralya'da planking modası

Avustralya'da Facebook'un "planking" sayfasının 10 binden fazla üyesi bulunuyor ve demiryoluna, yürüyen merdivene, yanmakta olan çalıya ve diğer tehlikeli ya da ilginç yerlere uzanmış insanların yüzlerce fotoğrafına evsahipliği yapıyor.  

Avustralya'da planking modası

Queensland eyaletinde son olarak 20 yaşındaki Michael Brannon, bir polis aracına "planking" yapınca tutuklandı ve izinsiz polis teçhizatının üzerinde bulunmaktan hakkında dava açıldı. 

Avustralya'da planking modası

Brisbane Courier-Mail gazetesinin haberine göre Gladstone emniyetinden Matthew Russell, "planking" modasının tehlikeli olabileceğini ve bunun tutkunlarının yargıç önüne çıkarılma riski bulunduğunu belirterek, "Bu iş potansiyel olarak tehlikeli, çünkü tutkunları hem kendilerini, hem de başkalarını tehlikeye atacak şekilde daima daha ileri gitmek istiyorlar" dedi. 

Avustralya'da planking modası

"Planking" tutkunu gençler ise polisin uyarılarını ciddiye almıyor ve her türlü ortamda yüzükoyun uzandıkları fotoğrafları internette yayımlamaya devam ediyorlar. 

Avustralya'da planking modası


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