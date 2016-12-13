'Plan yapmayın plan' şarkısını söyleyen İsmail Türüt: Dink keşke öldürülmeseydi; çok üzüldüm!

Türkücü İsmail Türüt, suikasta kurban giden Hrant Dink'in katilleri için yazıldığı iddia edilen "Plan yapmayın, plan" adlı türkünün hatırlatılması üzerine, “O konu öyle değil, düzeltmek istiyorum” dedi. Türüt “Dink’i FETÖ’cüler öldürmüş” sözleri üzerine “Hrant Dink’i öldürenleri övdünüz diye bir şey yok” demekle yetindi. Türüt, "Ben Hrant Dink'in katillerine türkü yazmadım. Ozan Arif yazdı, ben besteledim. Hrant Dink keşke öldürülmeseydi" diye konuştu. Fethullah Gülen’den şarkılarında övgüyle bahseden Türüt’ün programda “Bu adam bu emri vermişse katli vaciptir” demesi dikkat çekti.

İşte o programdan görüntüler:

"Bu parçayı bana mal edip fişimi çektiler"

Hafta sonları Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın hazırlayıp sunduğu “Uyan Türkiyem” programına konuk olarak katılan Türkücü İsmail Türüt, Hrant Dink'in katilleri için söylediği "Plan Yapmayın Plan" türküsüyle ilgili konuştu. “O konu öyle değil, düzeltmek istiyorum” diyen Türüt, “Ben Hrant Dink'in katillerine türkü yazmadım. Ozan Arif yazdı, ben besteledim. Hrant Dink keşke öldürülmeseydi. Bu olayın olduğundan haberim yoktu. Beni aradılar, Dink'i öldürmüşler, öldüren de Trabzonlu dediler, çok üzüldüm. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Katiyen öyle bir şey yok. Medya bu olayı çarpıttı. Bu parçayı bana mal edip fişimi çektiler. Hiçbir yer iş vermedi bana” dedi.

Tahir Sarıkaya'nın “Dink’i FETÖ’cüler öldürmüş” sözleri üzerine ise İsmail Türüt, “Hrant Dink’i öldürenleri övdünüz diye bir şey yok” demekle yetindi.

Türüt'ün 2007 yılında seslendirdiği "Plan yapmayın, plan" isimli türkü şöyle: