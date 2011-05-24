-PLAKAYA CEZAYA DEVAM ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ''plakaya ceza uygulaması'' ile ilgili yaptığı açıklamada, ihlalde bulunanların, plakalarına ceza işlemi uygulanacağını bildirdi. EGM'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ''plakaya ceza yok'' başlığıyla ilgili haberler çıktığı belirtildi. Haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Denetimlerdeki temel amaç, ihlalde bulunan sürücülerin durdurulmak suretiyle hatalı davranışlardan alıkonarak, hem yapılan hatalı davranışların riskleri konusunda bilgilendirmek hem de trafik kazalarının önüne geçerek, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak olmalıdır. Ancak, 'park yasağının ihlal edilmiş olması ve sürücünün araç başında olmaması (ihlal fotoğraflanacak), seyir halinde iken ihlal edilen trafik kuralı dolayısıyla aracın durdurulmasının mümkün olmaması veya durdurulmasının trafik güvenliği açısından tehlike teşkil edecek olması, sürücünün 'dur' uyarısına rağmen durmayarak seyre devam etmiş olması ve yakalanamaması, sürücünün trafik kuralını ihlal ettiğinin teknik cihazlarla tespit edilmesi ve durdurulmasının mümkün olmaması, zorunlu durumlarda çevirme ekibi bulundurmadan video kameralı radar ekipleri ile başta hız olmak üzere çeşitli denetimlerin yapılması' hallerinde kanunun 116. maddesine istinaden ihlalde bulunanların araç tescil plakasına göre ceza işlemi uygulanacaktır.''