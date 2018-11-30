T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Plakası açık, bu adamı bulun': Kadına şiddete tepki yağıyor!

O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı

30 Kasım 2018 15:23

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, plakası görünen aracın bulunmasını istedi.

Olay, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolun sağına çektiği otomobilden inen bir adam, yanındaki kadınla önce tartışmaya başladı, ardından tekme ve tokat atarak darp etti. 

Olay anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, kadının tekme tokatlardan kurtulmaya çalıştığı ancak başarılı olamayıp, darp edildiği görülüyor.

ETİKETLER

izmirkadına şiddethaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24