Plakada son durum: 117 RTE, 609 AKP, 534 BDP

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, halen kullanımda olan plakalar arasında PKK’nın şehir yapılanması KCK’nın da bulunduğunu açıkladı.

Şahin’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 244 araç plakasında KCK harf grubu bulunuyor. En fazla parti plakasında AKP birinci, BDP ise ikinci sırada geliyor. 117 kişi ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın baş harflerinden oluşan RTE plakası taşıyor.



Milliyet'in haberine göre, Şahin, BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, “RTE, AKP ve AK, CHP, MHP, BDP ve KCK” harf gruplarıdan oluşan plakaların sayısına dair soru önergesini yanıtladı.



Türkiye’de 609 araçta AKP harf gruplu plaka kullanılıyor. AKP’yi ise BDP izliyor. BDP harf grubu plaka sayısı ise ise 534 olarak açıklandı. İki partiyi CHP 384, MHP ise 282 plaka ile takip ediyor.



KCK harf grubu da en fazla tercih edilen plakalar arasında. Şahin Türkiye’de 244 araçta KCK plakası bulunduğunu açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın isim ve sayadının baş harflerinden oluşan RTE harf gruplu plaka sayısı ise 117. İçişleri Bakanı Şahin, siyasi partiyi, örgütü, dini inançları temsil ettiği veya andırdığı gerekçesiyle iptal edilen plaka bulunmadığını söyledi.





