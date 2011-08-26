-Plajdaki patlamanın nedeni havai fişek ANTALYA (A.A) - 26.08.2011 - Antalya Valiliği, Konyaaltı Beach Park'taki 2 no'lu plajda, denize yaklaşık 2 metre uzaklıkta meydana gelen patlamanın, ilk belirlemelere göre havai fişekten kaynaklandığını bildirdi. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bugün saat 12.00 sıralarında, Konyaaltı Beach Park'taki 2 no'lu plajda, denize yaklaşık 2 metre uzaklıkta, ilk belirlemelere göre kumun içerisinde bir havai fişeğin patlaması sonucunda gürültü meydana gelmiş olup, olay yerinde buna ilişkin emarelere rastlanmıştır. Patlama nedeniyle yerde yaklaşık 70-80 santimetrelik çukur oluşmuştur. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini almıştır. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı gibi, yaralanan vatandaşımız da bulunmamaktadır.''