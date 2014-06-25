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Plajda kadınlara 'kapanın' broşürü

Sakarya’da plajda dağıtılan broşürlerde yer alan “Kadınlar yol ortasında insanların gezdiği yerlerde oturmamalıdır” ifadesi dikkat çekti

25 Haziran 2014 16:52

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki halk plajında geçen hafta sonu cübbeli ve sarıklı kişilerin güneşlenen kadınlara "Kapanın" diye telkinlerde bulunarak, 'Allah ve Resulu’nun istediği hanımefendi’ başlıklı broşürler dağıttı.

Kendilerini merkezi İstanbul, Çarşamba- Fatih’te olduğunu belirttikleri İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı görevlisi olarak tanıtan, sarıklı ve cübbeli kişiler plajda tatil yapanların yanına giderek nasihatte bulunurken ’Allah (c.c.) ve Rasulünün (S.A.V) istediği Hanımefendi’ başlıklı broşürleri dağıttı.

 

Tebliğciler plajda

 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, cübbeli, sarıklı ve şalvarlı bu kişilerin yanında küçük bir çocuğun da bulunması dikkat çekti. Ellerindeki 72 maddelik broşürleri dağıtan bu kişilerin tavsiyede bulunduğu bazı tatilciler duruma tepki gösterdi. Dağıtılan broşürde, şu ifadeler yer aldı:

- Hanım tesettürlü olmalıdır

- Kadın çalgılı düğünlere gitmemelidir

- Yol ortasında insanların gezdiği yerlerde oturmamalıdır

- Fal baktırmamalı, zorunlu olmadıkça alışverişi kocasına yaptırmalı, kocasından izinsiz dışarı çıkmamalıdır

- Kaşını aldırması, saç ektirmesi ve estetik yaptırması haramdır

- Pantolon giymemelidir

- Yabancı erkelerle tokalaşmamalıdır.

- Evde köpek beslemek haramdır, ince çorap giymemeli, terlikle gezmemeli, müzik dinlememeli.

 

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