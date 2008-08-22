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Spor

Plajda ABD hakimiyeti

Erkekler plaj voleybolunda Philip Dalhausser - Todd Rogers ikilisinden oluşan Birleşik Amerika takımı, finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

22 Ağustos 2008 03:00

ABD'ye bir altın madalya da erkeler plaj voleybolundan geldi. Philip Dalhausser - Todd Rogers ikilisinden oluşan Birleşik Amerika, Brezilyalı Fabio Magalhaes - Marcio Araujo ikilisini 2-1 yenerek Pekin'de zafere ulaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk setini Philip Dalhausser - Todd Rogers ikilisi 23-21'lik sonuçla kazanırken, ikinci sette Brezilyalı ikili Fabio Magalhaes - Marcio Araujo'nun 21-17 üstünlüğü vardı.

Setlerde 1-1 eşitlik olması nedeniyle gidilen tie-break setinde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren 2007 dünya şampiyonu ABD takımı, seti 15-4 maçı da 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Bronz madalya müsabakasında ise Atina-2004'ün şampiyonu Brezilyalı Ricardo Santos-Emanuel Rego çifti, Gürcistan adına yarışan Brezilya kökenli Jorge Terceiro-Renato Gomes ikilisiyle karşılaştı. Santos ve Rego, 36 dakika süren maçta rakiplerini 21-15 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.

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