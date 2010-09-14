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Spor

PLAJ VOLEYBOLU ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR ALANYA (A.A)

14 Eylül 2010 14:19

-PLAJ VOLEYBOLU ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR ALANYA (A.A) - 14.09.2010 - Dünya Gençler Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayacak. Alanya Milli Egemenlik Plaj Tesisleri'nde yapılacak 2010 Dünya Gençler Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda 34 ülkeden 44 erkek, 38 bayan takımı mücadele edecek. 10'uncu kez düzenlenen şampiyona, 19 Eylülde final maçı ile sona erecek. Şampiyonaya bu yıl plaj voleybolunda söz sahibi ülkeler arasında bulunan ABD, Brezilya, Hollanda, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya, Venezuela, İran, Litvanya, Yeni Zelanda, Danimarka, Slovakya, İtalya, Bulgaristan, İspanya, Kanada, Kostarika ve Meksika'dan takımlar katılacak. Türkiye ise şampiyonaya erkek ve bayanlarda üçer takım ile katılacak. Erkeklerde Tayga Baltacıoğlu - Ali Candan, Şafak Sezer - Caner Turhan ve Taha Altınöz - Muharrem Akkemik mücadele ederken, bayanlarda Gül Aktaş - Burcu Atasoy, Sezin Çelik - Ceren Atilla ve Burcu Başer - Gamze Cansesli ile dereceye girmeye çalışacak.

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