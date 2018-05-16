Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği Plaj Voleybolu Dünya Turu yarın Efeler Kent Meydanı'nda başlayacak.

DHA'da yer alan habere göre; organizasyona 28 ülkeden toplam 56 takım katılacak. Meydanda kurulan alanda organizasyonun tanıtımını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "Turnuvalara dünyanın birçok ülkesinden katılım oluyor. Organizasyonun en önemli özelliği olimpiyat sıralamaları için sporcuların puan kazanıyor olmasıdır" dedi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Teknik Delegesi Herwin Brillemans da Türkiye'nin uluslararası seviyede birçok plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.