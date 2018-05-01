Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye'nin tanıtımı yapıldı

MERSİN, (DHA)

Mersin\'de gerçekleştirilecek olan Plaj Voleybol Dünya Turu 3 Yıldız Mersin Türkiye\'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek olan turnuvanın toplantısı Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, FİVB Teknik Delegesi Roberto Reggiani, sporcular ve basın mensupları katıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel\'in organizasyonla ilgili gerçekleştirdiği sunum ile başlayan toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, \"Mersin için yeni bir hamle oluşturacak bu turnuvada güzelliklerle karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. Biz Mersin\'i her konuda dikkat çeken bir kent haline getirme gayretindeyiz. Marka şehir yolunda ilerleyen Mersin sporda da marka haline gelsin istiyoruz. Uluslararası Mersin Maratonu, Tour Of Mersin, Avrupa Atletizm Şampiyonası gibi birçok aktivite artık Mersin\'de gerçekleştiriliyor. Bir kenti gündeme taşımak çok zor oluyor. Olumsuz olaylara basın daha fazla odaklanıyor. Artık biz inanıyoruz ki bu aktivitelerle Mersin\'in adı hep olumlu anılacak\" dedi.

Plaj voleybolunun en üst organizasyonunu Mersin\'de gerçekleştirdiklerini kaydeden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Aslandaş, \"Geçmiş yıllarda da Mersin\'de bu plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yaptı ve biz bu turnuvalarda gördük ki Mersin, potansiyel olarak çok üst düzey organizasyonların gerçekleştirilebileceği bir şehir. Çok üst düzeyde iş birliği ile çok güzel bir organizasyon hazırlık aşamasını gerçekleştirdik\" diye konuştu.

Dünya çapında büyük bir organizasyona katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren FİVB Teknik Delegesi Roberto Reggiani ise, 5 gün sürecek organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından biri olan turnuvaya, 38 ülkeden sporcular katılacak. Erkeklerde 56, bayanlarda 46 olmak üzere toplam 102 takım ve 204 sporcunun Kızkalesi\'nde başarı için ter dökecek.

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