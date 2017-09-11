Plaj şemsiyesi örerek geçimini sağlıyor

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'nde 60 yaşındaki Ali Baskın, ördüğü hasır plaj şemsiyelerini satarak ekmek parasını kazanıyor.

Ezine İlçesi\'ne bağlı Geyikli Beldesi\'nde oturan evli ve 5 çocuk babası Ali Baskın, yaz boyunca Geyikli İskeles yolu üzerinde, üstü hasır kaplı çardağın gölgesinde kargıdan ürettiği plaj şemsiyelerini satarak ekmek parasını kazanıyor. Herkes sahillerde denize girip, hasır şemsiyelerin gölgesinde şezlonglarda yatarak kumsalın keyfini sürerken, sepetçi Ali Baskın, bunaltıcı sıcak havalarda, derme çatma ekmek teknesinde zor şartlar altında alın teri döküyor. Baskın\'ın altında sepetlerini yaptığı çardak, aynı zamanda evi gibi. Yemeğini de burada tüpün üstünde pişirip, geceleri de burada yatıp kalkan Baskın, zor yaşam koşullarına rağmen mutlu ve hayata umutla bakıyor.

Baskın, daha çok Ayvacık\'ın gözde turizm merkezleri Geyikli, Gülpınar ve Sokakağzı sahillerindeki işletme ve yazlık sitelerden gelen siparişler üzerine etraftan topladığı kargılarla, kumsallarda şezlonglara gölgelik olarak kullanılan hasır plaj şemsiyeleri yaptığını söyledi. Ali Baskın, günde en fazla 3 plaj şemsiyesi örebildiğini yaz boyunca tanesini 120 TL\'den yaptığı 60 şemsiyeyi satarak, ailesinin bir yıllık geçimini sağlayacağı parayı kazandığını anlattı. Sepetçi Ali Baskın, şöyle dedi:

\"Allah bereket versin, bu yaz mevsimi iyi geçti. Geyikli sahillerinde yazlık siteler var. Önlerindeki sahiller için yazlık sitelerden ve plaj işletmelerinden sipariş geliyor. Her sene eskidikçe yeni plaj şemsiyesi siparişleri geliyor ve yapmaya devam ediyorum. Tabiki yaptığım şemsiyelerin altında birileri sefayı sürerken, ben cefayı çekiyorum. Ama ne yapacaksın, ekmek parası. Seviyorum da bu sanatı. Denize girenler sahillerde yazın sıcağında benim sayemde rahat ediyorlar.\"

14 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Ali Baskın, 14 yaşındayken bir Roman kızı sevdiğini anlatırken, kız ailesinin \"Öğrensin sepet işini, kızı veririz\' dediler. Ben de öğrenmek zorunda kaldım. Kızı da alamadım, vermediler. Ama sanat sahibi oldum. Yıllardır da bu meslek sayesinde ekmeğimi kazanıyorum, mutluyum. Şimdi tek isteğim emekli olabilmek. Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan 3 bin 600 güne tabiyim. Ama 1000 gün açığım var. Sigortalı günlerim tamamlansa emekli olacağım, yaşım 60\" diye konuştu.

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