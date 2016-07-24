Plaj kumu 'çalan' turiste 3000 euro ceza

İtalya'nın ince, beyaz kumlu plajlarıyla ünlü Sardinya adasından 3 şişe plaj kumu "çalan" İsveçli bir turiste 3000 euro para cezası verildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ismi açıklanmayan İsveçli turist Sardinya'da tatil yaptıktan sonra evine dönerken yanına "hatıra olarak" Ogliastra plajından kum aldı. Ancak turistlerin plaj kumu "çalmasına" alışık olan Cagliari havaalanı yetkilileri İsveçli turisti durdurup arama yapınca kumla dolu 3 şişe ele geçirdi.

Kabahatler kanununa göre adadan kum, deniz kabuğu gibi doğal malzemeleri almanın yasak olması nedeniyle İsveçli adama 3000 euro para cezası verildi.

Havaalanında 5 ton kum ele geçirildi

İtalya'nın en güzel plajları listelerinde ilk sıralarda gelen Sardinya'daki plajlardan kum çalınmasına sıklıkla rastlanıyor. Adanın başkenti Cagliari'deki havaalanında geçen yıl 5 ton kum ele geçirildi.

Turistlerin adalarının doğal güzelliklerini bozmasına tepki gösteren bir grup Sardinyalı da Facebook'ta "Soyulan ve talan edilen Sardinya" başlıklı bir grup açarak bu tür örnekleri duyuruyor. Yaklaşık 20 bin takipçisi olan grubun tanıtımında "Turistler her yıl hatıra eşya bahanesiyle, doğanın binlerce yılda yarattığı şeyleri adadan koparıyor. Kum hırsızlığı suçtur" deniliyor.