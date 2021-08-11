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Dünya

Plaj hentbolunda kadınların bikini giymesini zorunlu kılan federasyonlara cinsiyetçilik tepkisi; başkanlar istifaya çağrıldı

11 Ağustos 2021 16:12

Uluslararası ve Avrupa hentbol federasyonlarının kadınların maçlarda bikini giymesini zorunlu kılarak şortu yasaklaması üzerine Avrupa genelinde kadın spor birlikleri, cinsiyetçiliğe tepki göstererek federasyon başkanlarını istifaya çağırdı.

Norveç kadın plaj hentbolu takımı, Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası maçında protesto olarak bikini yerine şort giymişti. Takıma 1500 Euro ceza kesilmişti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) , Norveç takımının “uygunsuz giyimi” nedeniyle ceza aldığını savunurken Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) da oyuncuların formalarının gelecek komisyon toplantısında görüşüleceği yanıtını vermişti.

Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre kadın plaj hentbolu oyuncular maçlarda bikini takımı giymek zorundayken erkekler şort giyebiliyor. Kadın sporcular ise şortlarla maçın daha rahat geçtiğini savunuyor.

Kadın atletlerin haklarını savunan İtalyan spor birliği Assist’in başkanı Luisa Rizzitelli “Bu açıkça cinsiyetçi bir kural” dedi.

Assist’in yanı sıra Fransa, Almanya’dan da spor birlikleri, hentbol federasyonlarına tepki göstererek başkanları istifaya çağırdı.

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