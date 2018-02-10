PKU hastası oğlundan etkilendi, bu hastalar için özel yiyecekler üretmeye başladı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da emekli asker Ahmet Güvenç (44), doğuştan fenilketonüri (PKU) hastası oğlu Doğukan Samet Güvenç\'ten (14) etkilenerek, PKU hastaları için düşük proteinli, çölyak hastaları için ise glutensiz ürünlerin hazırlandığı, bir işyeri açtı.

Ankara\'da yaşayan emekli asker, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Güvenç, doğuştan PKU hastası oğlu Doğukan Samet Güvenç\'in yiyebileceği gıda ürünlerini bulmakta zorlanınca, diğer hastalara da hizmet verebilmek için özel düşük proteinli gıdaların üretildiği iş yeri açmaya karar verdi. Altındağ Sakarya Mahallesi Divan Sokak\'ta yaklaşık üç ay önce iş yerini açan Ahmet Güvenç, PKU hastası olan kişilere özel yiyecek hazırlıyor. Güvenç işyerinde ayrıca çölyak hastaları için de glutensiz ürünler üretiyor.

\'HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞARAK KAFEYİ AÇTIK\'

PKU Aile Derneği Ankara Temsilciliği’ni de yürüten Ahmet Güvenç, \"PKU Türkiye\'de çok bilinen, telaffuz edilmesi güç, yaşaması da o kadar güç bir hastalık. Bu çocuklar düşük proteinli beslenmek zorundalar. Düşük proteinli derken, glutensiz unlu mamüller, bunun yanında et, süt, yumurta, tavuk, balık ve bunların türevleri içinde hiçbir besini tüketemiyorlar. Karaciğerden kaynaklı bir hastalık. Bu çocuklar eğer proteini düşük besinler tüketmezse, beyinlerinde tekrar tamir edilemeyecek büyük hasarlar meydana geliyor. O zaman da ağır zihinsel engelli ve bedensel engelli olabiliyorlar. Bu çocukların beslenebilmesi ve sosyal hayatta toplumla birlikte olabilmesi için böyle bir sosyal alana ihtiyaçları vardı. Ailelerimiz ile birlikte bir şeyler yiyebileceğimiz bir kafe yapmak hayalimizdi. 14 yaşında şu anda benim oğlum. Hayallerimizin peşinde koşarak düşük proteinli ve glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak bireyleri bu kafeyi açtık\" dedi.

\'İLK DEFA HAMBURGER YİYEBİLİYORLAR\'

İş yerinden bir kar beklentisi olmadığını belirten Ahmet Güvenç, çalışanlarının çoğunun gönüllü, eşinin ise mutfakta çalıştığını kaydetti. Ürünlerin çoğunun ithal olduğunu belirten Güvenç, şöyle konuştu:

\"Bunun yanında sosyal anlamda ailelerimize destek olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi kurabiye ve ekmek üretiyor. Bu malzemeleri kullanıyoruz. Bu malzemelerin hammaddelerini alarak biz burada hamburger yapıyoruz. Bir çok çocuk, ilk defa burada düşük proteinli hamburger yiyebiliyor. Pizza yapıyoruz, yaş pasta yapıyoruz, doğum günleri için. Çünkü bunları bulamıyorlar ve maalesef bizim ürünlerimizin tümü mısır nişastalı bazlı olduğu için bunların kıvamlarını tutturmak çok zor. Bu konuda tecrübeli arkadaşlarımızın çalışmasıyla biz bu ürünleri üretiyoruz.\"

PKU hastası 2 yaşındaki oğlu Ayaz ile birlikte kafeye gelen Çınar Nayır, \"Oğlumun yemekleri özel. Dışarıda bu rahatlığı bulamıyoruz. Burası açılmadan önce çok zorlanıyorduk. Dışarıya çıkamıyorduk, yemek yiyemiyorduk. Sıkıntı oluyordu\" diye konuştu.

Ayrıca iş yerinin ikinci katında PKU ve çölyak hastaları için dilek ağacı oluşturuldu.

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