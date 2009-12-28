'PKK'yı ve Öcalan'ı özledim'

T24 - DTP'nin kapatılmasıyla birlikte BDP'ye geçen Van Milletvekili Özdal Üçer, KCK operasyonuna tepki gösterdi ve PKK'lıları ve Öcalan'ı özlediğini söyledi. Bir sert açıklama da Batman Milletvekili Bengi Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Meclis'e daha bilenmiş olarak döneceğiz" açıklamasında bulundu.





Van'da, terör örgütü PKK'nın gizli sivil yapılanması KCK'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp, dün mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 12'sinin tutuklanması, BDP'liler tarafından oturma eylemiyle protesto edildi.



Aralarında BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Edremit İlçesi Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, Bostaniçi Beldesi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş, Çelebibağ Belediye Başkanı Veysel Keser'in de bulunduğu yaklaşık bin kişi, BDP il binası önünde toplandı.



Kalabalık, BDP'nin seçim otobüsünden çalınan Kürtçe şarkılarla halay çekti. Otobüsün üzerinden tutuklanaların isimleri tek tek okundu. Kalabalıkta hep bir ağızdan 'Burda' diye yanıt verdi.



Daha sonra partililer belediye önüne kadar yürüyüp burada 15 dakikalık oturma eylemi yaptı. Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma yapan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, arkadaşlarının sabahın dördünde, kapıları kırılarak, kafaları eğilerek götürüldüğünü belirtti.



Üçer, "Yöneticilerimiz, sabahın dördünde, kapıları kırılarak, kafaları eğilerek, götürüldü. Be hey zalimler bugüne kadar bu halkı, boynunu bükmeye gücünüz yetmedi. Bundan sonra da yetmeyecektir. Uyduruk gerekçelerle, bana diyecekler ki 'Sen neden falanca belediye başkanıyla görüştün? Onunla ne yapmayı düşünüyordun?' Onunla Kürdistan'ı özgürleştirmeyi düşünüyordum. Onunla eşitliği getirmek istiyordum. Barışı demokrasiyi getirmek istiyordum" dedi.



"Onların yaptığı mücadele barışı, özgürlüğü, demokrasiyi kardeşliği savunmak, halka hizmet etmek KCK'lilikse buyrun hepimiz KCK'liyiz" diyen Üçer, "Buradan en az 15 milyon KCK'li çıkar. Vurulsak da öldürülsek de ölsek de yakalansak da tutuklansak da kapılarımız, pencelerimiz kırılsa da biz özgürlükten, eşitlikten, demokrasiden, barıştan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü özgürlük uğruna insani değerler uğruna, şehit düşen onbinlerce insanın yüreğinde, onların özlemini çekiyoruz. Dağlarda, silahtan başka çaresi olmayan gerillalarımızı özlüyoruz biz. Kürt halk önderi sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü özlüyoruz" ifadelerini kullandı.





Bengi Yıldız: "Meclis'e daha bilenmiş olarak döneceğiz"



DTP'nin kapatılmasından sonra Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) geçen Batman Milletvekili Bengi Yıldız ise PKK çizgisinde yayın yapan Roj TV'de canlı yayınlanan bir programa katıldı.



Bengi Yıldız, son dönemde yaşananlar, DTP'nin kapatılması, KCK operasyonu ve yeniden Meclis'e dönmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bengi Yıldız, Meclis'e bir daha dönecekleri için tedirgin olmadıklarını, aksine daha da bilenmiş olarak döneceklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar bir çok gerçeği, karşı tarafın hassasiyetlerini gözönüne alarak zamana yayıyorduk. Ancak, artık her konudaki gerçeği ortaya koyacağız" diye konuştu.



Program sunucusunun, "Şimdiye kadar sizi şahin-güvercin diye nitelendiriyorlardı. Anayasa Mahkemesi'nin Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'a siyasi yasak vermesi ile bu tez çürüdü. Şimdi size ne diyecekler" sorusuna Yıldız, 'Bize artık ıslah olmaz Kürtler diyecekler" diye yanıt verdi.

