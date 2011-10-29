T24 - Kuzey Irak Bölgesel Yönetimin Hukuk Dairesi Başkanı Ali Piştovan, PKK'yı 'terör örgütü' olarak görmediklerini söyledi.



Temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Bölgesel Yönetim Hukuk Dairesi Başkanı rehberliğindeki Kuzey Irak heyeti, RİA Novosti Ajansı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında Kuzey Irak'taki durumla ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Kuzey Irak'ın Rusya temsilcisi Hoşavi Babakr, PKK terör örgütünün Kürt halkının çıkarlarını savunan bir örgüt olduğunu öne sürerken, "Türk hükümeti, cezaevlerindeki PKK partizanlarını serbest bırakarak PKK ile diyalog görüşmelerine başlamalı" dedi.



Kuzey Irak yönetimi Hukuk Dairesi Başkanı Ali Piştovan ise, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. Gerçi PKK'nın bazı yanlış mücadele yöntemlerini kınıyoruz. Ama genel olarak PKK da Kürt halkının çıkarlarını savunuyor. Türkiye'nin bu taleplere cevap vermesi lazım. Biz barıştan yanayız. Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümünü istiyoruz" diye konuştu. "Türkiye ve İran tarafından sınırlarımızın ihlali Irak yönetimi tarafından önlenmeli" diye devam eden Piştovan, "Irak Anayasası gereğince bu sınırların hiçbir devlet tarafından ihlal edilmesine müsade edilemez" dedi.



Irak yönetimiyle Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında bazı sorunlar bulunduğunu vurgulayan Piştovan, "Aramızdaki sorunlar, anayasanın tüm hükümlerinin Kuzey Irak'ta uygulanmak istenmemesinden kaynaklanıyor. Biz anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Aksi takdirde Irak'tan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak zorunda kalacağız. Özellikle petrol ve doğal gaz gelirlerinin paylaşımı konusunda ciddi anlaşmazlıklarımız var" ifadelerini kullandı. Piştovan, konuşmasının sonunda, "Kuzey Irak'ta neden bağımsız Kürdistan devleti kurulmasın" dedi. (Star)





