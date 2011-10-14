T24 LogoT24 Logo
Dünya

'PKK'yı tek başına bitiremeyiz'

Irak yönetimi, terörle mücadelede alacağı tutum konusunda bölündü.

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Irak sınırında, İran ve Türkiye’nin PKK ve PJAK’a yönelik operasyonları devam ederken, Irak yönetimi, terörle mücadelede alacağı tutum konusunda bölündü.
 

Irak Başbakanı Nuri el Maliki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "PKK'yı biz bitiririz" demişti. El Maliki'nin bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden, Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık el Haşimi'den farklı bir açıklama geldi. El Haşimi, Irak ordusu ve Kürt peşmergelerin, PKK'yı tek başına bitirmesinin mümkün olmadığını söyledi.


Haşimi, "Askeri çözüm tek başına yeterli değildir. Bir sürü çözüm gerekir. Tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Bu konuda Irak'a da büyük sorumluluk düşüyor. Irak ve Kürt bölgesi ne yapması gerektiğini iyi biliyor" dedi.



'Türkiye'ye de iş düşüyor'


El Haşimi, Türkiye ve diğer tarafların da bu soruna kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.


PKK ve PJAK’la mücadelede Irak’ın aktif bir rol oynaması gerektiğini savunan Başbakan Nuri el Maliki, Türkiye ve İran’ın sınırda gerçekleştirdiği operasyonları Irak’ın içişlerine müdahale olarak değerlendirmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24