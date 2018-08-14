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PKK'yı övücü yazı yazan 3 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı

14 Ağustos 2018 00:00

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arifiye ilçesinde duvarlara terör örgütü PKK\'yı öven ifadeler yazan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan tutuklandı.

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