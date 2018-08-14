PKK'yı övücü yazı yazan 3 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da duvarlara PKK lehine yazılar yazanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arifiye ilçesinde duvarlara terör örgütü PKK\'yı öven ifadeler yazan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan tutuklandı.