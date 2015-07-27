Barzani: PKK gurura kapıldı, iki taraf da müzakere masasına oturmalı

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'den barış çağrısı ve PKK'ya eleştiriler geldi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, PKK'nın son günlerdeki saldırıları ve Türkiye'nin örgüte yönelik harekatıyle ilgili açıklama geldi.

Barzani, “Barış ve diyalogdan yana tavır almalıyız. Tahrik, slogan, kavga ve şiddetle sorunlar çözülmüyor” diyen Barzani, “İki tarafa da çağrım müzakere masasına oturmalarıdır” ifadesini kullandı.

Barzani, "Türk hükümeti barışçıl çözüm için olumlu adım, tavır ve hareketlerde bulunmuştur ancak maalesef bazı tarafların bu imkanları değerlendiremediklerini ve gurura kapıldıklarını gördük" dedi.

Barzani, silahların bırakılması ve silahlı mücadelenin terk edilmesi noktasında Öcalan ve HDP'nin yetkisiz kılınmasının, PKK yönetiminin büyük bir yanlışı olduğunu belirtti.

PKK'ya uzun soluklu hareket etmeleri için defalarca mektup gönderdiğini söyleyen Barzani, “Barış uzun bir süreçtir, uzun zamana ihtiyaç var” dedi.

Bölgede büyük savaşlar olduğunu, gereksiz ve sonuçsuz yeni savaşlara ihtiyaç olmadığını belirten Barzani, “PKK'nın siyasetine eleşetirilerim var. Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerde de müdahalelerde bulunuyor. Tekçi davranıyor" ifadesini kullandı.

Mesud Barzani, “Barış ve diyalog sürecine dönülmelidir. Bu, sorunların çözülmesi için tek çaredir. Biz de bu noktada elimizden geleni yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.