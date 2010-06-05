T24 - BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yapılan yürüyüşte çıkan arbede de BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın kalça kemiği kırılmasını Taksim Meydanı'na yürüyerek protesto etti. Tuncel burada yaptığı konuşmada, "Biz de PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyoruz" dedi.

Beyoğlu Galatasaray Meydanında toplanan aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişi "Silopi Terörü İsrail Teröründen Farksızdır Kınıyoruz" yazılı pankartı açtı.

Ellerinde "Kürt Halkı Boyun Eğmedi Eğmeyecek" "Operasyonlar Durdurulsun", "Ölüme Giden Yolları Kapatalım" yazılı dövizleri taşıyan grup, sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Taksim Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını okuyan BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı "Bu ülkenin temel sorunu Kürt sorunudur. Bu tespit devletin en üst yetkilileri tarafından yapılıyor. 3 Haziran 2010 tarihinde operasyonlara dur demek, kan ve gözyaşının akmasını önüne geçmek ve demokratik tepkilerini ortaya koymak için kamuoyu ile paylaşmak üzere Silopi halkı ile yürüyüşe geçen meclis grubu üyesi Sevahir Bayındır, doğrudan hedef alınarak güvenlik güçlerinin terörüne maruz kalarak yaralanmıştır" dedi.

Şırnak'ta da 14 yaşında bir çocuğun polis aracı altında kalarak öldüğünü dile getiren Avcı, bunların AKP hükümetinin bilgisi dahilinde geliştiği inancındayız dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından söz alan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, "Silopi'de yürüyüş gerçekleştirmek isteyen aralarında milletvekillerimizin de bulunduğu gruba güvenlik güçleri saldırıda bulundu. Bu saldırıyı lanetle kınıyoruz. Bu ülkede devlet töret bir kez daha kendi milletvekiline gerçek yüzünü gösterdi. Bu ülke İsrail'deki devlet terörüne karşı ayakta. Başbakan bunu söylerken "o yardım gemisiydi" diyor. Biz buna katılıyoruz, tıpkı yıllardır Filistin halkına uyguladığı gibi. Siz buna ortak oldunuz. Siz niye bunun özeleştirisini yapmıyorsunuz. Başbakan daha Furkan 19 yaşındaydı nasıl öldürüldü diyor. Evet biz buna da katılıyoruz ama sayın Başbakan bir de sizin yaptıklarınızı hatırlatalım. 30 yıldır Kürdistan'da savaş yürütülüyor" diye konuştu.

"PKK terör örgütü değil"

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Netanyahu ile aranızda ne fark var, o Filistin halkına bunu uyguluyor siz de Kürt halkına bunu uyguluyorsunuz. Başbakan diyor ki "orada Hamas var, Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz, PKK ile onu karşılaştırmak isteyenler var" diye. Sayın Başbakan biz de PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyoruz bunu bir kez daha buradan hatırlatıyoruz. Başbakan siz bugün 20 milyon Kürdü tanımadığınız sürece gerçek anlamda barış olmaz."