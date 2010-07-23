-PKK'YA YATAKLIK YAPANLAR YAKALANDI GİRESUN (A.A) - 23.07.2010 - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, teknik takip sonucunda terör örgütü PKK'ya gıda ve malzeme yardımı yaptıkları gerekçesiyle aynı aileden M.B, İ.B ile G.B'nin bulunduğu ilçeye bağlı yayladaki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B, İ.B. ile G.B, gözaltına alındı. Yayla evinde yapılan aramada biri kuru sıkı 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şüphelilere ait köydeki evde ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, Şebinkarahisar Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.