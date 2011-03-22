-PKK'YA YARDIM EDEN ÖĞRETMENLERE HAPİS VAN (A.A) - 22.03.2011 - Van'da 2009 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında tutuklanan 4 öğretmenden biri 8 yıl 6 ay, 3'ü 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen Eğitim-Sen Erciş Şubesi üyelerinden Yakup S, Hasan Y, Ahmet S. ve Mehmet Taha M'yi takibe aldı. 1.5 yıl süren takip sırasında, öğretmenlerin 4 Ağustos 2009'da İran'dan yurda giriş yapan terör örgütü üyesi iki kişiyle Muradiye ilçesi Beşparmak köyünde bir evde buluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi Atilla Coşkunüzer, yaşı 18'den küçük olan E.A, ev sahibi Gürgin K. ve 4 öğretmen gözaltına alındı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan E.A'nın dosyası ayrıldı. Diğer sanıklardan öğretmen Yakup S. örgüte elaman kazandırdığı ve lojistik destek sağladığı gerekçesiyle ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçlamasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eğitim-Sen üyesi olan diğer sanık öğretmenler Hasan Y, Ahmet S. ve Mehmet Taha M'ye ise ''terör örgütü üyelerini evlerinde misafir etme ve örgüte eleman kazandırma'' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Terör örgütü üyelerini evinde barındıran Gürgin K. ise ''terör örgütüne silah sağlama, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma'' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile 8 bin 320 lira cezaya çarptırıldı. Sanık Atilla Coşkunüzer'e ise 26 yıl 2 ay hapis cezası verildi.