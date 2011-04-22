-PKK'YA UYUŞTURUCUDAN KİLO BAŞINA 65 DOLAR VAN (A.A) - 22.04.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması öne sürülen KCK ile ilgili Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince hazırlanan iddianamede, terör örgütünün sınırdan geçirilen işlenmiş uyuşturucudan ''gümrük vergisi'' adı altında kilo başına 65 dolar para aldığı belirtildi. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin talimatı doğrultusunda Hakkari ve Yüksekova ilçesinde 2010 yılı Haziran ayında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan, aralarında eski BDP Hakkari İl Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da bulunduğu 3'ü firari 15 sanık hakkında hazırlanan 800 sayfalık iddianamede, terör örgütü PKK'nın Türkiye-İran sınırındaki kaçakçılık faaliyetiyle ilgili önemli bilgi ve belgeler ile yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın, sınırdaki kaçakçılık faaliyetlerini yönlendirdiği ve kaçakçılardan ''gümrük vergisi'' adı altında para aldığı vurgulanan iddianamede, terör örgütünün özellikle Türkiye-İran sınırındaki kaçakçılıktan önemli gelir elde ettiğine dikkat çekiliyor. Türkiye-İran sınırından yasa dışı yollarla yurda getirilen uyuşturucu ve malzemelerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, terör örgütünün sözde Esendere gümrük bölüğünde yaklaşık 10 yıl kaldıktan sonra 2009 yılında Yüksekova'da polise teslim olan Şervan-Bozova kod adlı R.D'nin, hangi üründen ne kadar para alındığına dair verdiği bilgiler de bulunuyor. R.D. ifadesinde, terör örgütünün belirlediği sözde ''gümrük vergisinin'' akaryakıtta her katır için 3 dolar olarak belirlendiğini bildirerek, 'her katır için şekerden 5 dolar, çay ve sigaradan 7 dolar, baz morfin ve ham uyuşturucudan kilo başına 25 dolar, insan kaçakçılığından kişi başına 5 dolar, işlenmiş uyuşturucudan ise kilo başına 65 dolar' para alındığını anlattı. Terör örgütü PKK'nın Yüksekova ilçesindeki sözde Esendere gümrük bölüğünden geçirilen uyuşturucu miktarının yıllık 40 tondan fazla olduğunu belirten R.D, ifadesinde, ''bu bölüğün dışında terör örgütü adına gümrüklendirme yapan 3 bölük daha var. Bunlar da yıllık 15 ton uyuşturucuyu sınırdan geçiriyor. Terör örgütüne 2008 yılında sadece bir gümrük bölüğünden 1 milyon 300 bin dolar para aktarıldığını biliyorum'' bilgisi verdi. R.D'nin iddianamedeki ifadesinde, şu bilgiler yer aldı: ''Afganistan ve Pakistan'da üretimi yapılan uyuşturucu, Afganistanlı Belluci denilen tüccarlar tarafından tırlarla İran'a getiriliyor. Tırlarda roketatar, bixi, uçaksavar, kaleşnikof gibi ağır silahlar bulunduruluyor. Sınır kapılarında çatışma çıkma ihtimaline karşı yaralılara müdahale için yine tırlarda özel doktorlar bulunduruluyor. İran'a getirilen uyuşturucu, Esendere'ye 30-40 kilometre uzaklıkta yaşayan Kürtlere devrediliyor. Türkiye'den İran'a giden uyuşturucu kaçakçıları bu kişilerle pazarlık yaptıktan sonra sınırdan Türkiye'ye geçişler için katırlı kiracıları ayarlıyor. Sınırdan rahat geçmek amacıyla PKK'ya para veren uyuşturucu sahipleri, İranlı katırcıların Başkale ve Yüksekova'nın sınır köylerine getirdiği uyuşturucuyu araçlarla Van'a ve batı illerine sevk ediyor.''