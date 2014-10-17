PKK'ya silah yok



Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, PKK'ya IŞİD'le mücadelede kullanılmak üzere silah gönderilmeyeceğini bildirdi. Bakan kendisiyle Twitter üzerinden yapılan söyleşide, PKK Türkiye'yi şiddet kullanmakla tehdit ettiği sürece, bunun mümkün olmayacağını belirtti.

Kauder'den yeşil ışık

Hrıstiyan Birlik Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder ise PKK'ya silah yardımı yapılabileceğini söylemişti. “Türkiye'nin PKK ile ne gibi sorunları olduğunu biliyorum. Ama IŞİD'in önemli sınır kentlerini ele geçirmesini ve dünya için bir tehlikeye dönüşmesini izlemek bir çözüm olamaz” diye konuşan Kauder, Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmişti.

Almanya'da yasak

AB'nin terör listesinde yer alan PKK, ABD ve Almanya'da da yasaklı bir örgüt. Almanya bu nedenle PKK'ya silah yardımında bulunmuyor. Ancak Kuzey Irak'ta IŞİD'le mücadele eden Peşmerge güçlerine Almanya'dan silah yardımı yapılıyor.