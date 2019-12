PKK’ya roketatar götürürken yakalandı

Eski Korucu A.T. Şırnak'tan İstanbul'daki PKK'lılara roketatar götürürken yakalandı. Suçunu kabul ettiğini belirten korucu “Vicdan azabı çekiyorum” dedi.



Şırnak’tan PKK'lılara İstanbul'da eylem yapması için para karşılığında RPG-7 roketatar götürürken yakalanan eski korucu A.T., suçunu itiraf ederek teröristler gibi etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. A.T., ``PKK'lı veya sempatizan değilim, lanetliyorum. PKK'ya karşı yüzlerce operasyona katıldım. Silah ticaretine karıştığımdan dolayı pişmanım ve pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum. Suçu kabul ediyorum, vicdan azabı çekiyorum'' dedi.



Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nden İstanbul'da PKK'lılara eylemlerde kullanılmak üzere, üzerinde `kırılacak eşya' yazılı koli içindeki su sebiline gizlenen RPG-7 roketatar ile sırt çantasındaki 4 mühimmat gönderilmek istendi. Ancak geçen yıl Mardin'in Derik İlçesi'nde jandarmanın yol kontrolü sırasında otobüsteki silahlar bulundu. Silah ve mühimmat ile ilgili olarak tutuklu sanıklar Tatar aşireti üyesi eski korucu A.T ile korucular H.B, M.E.B ve tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



10 bin dolar teklif edildi



Roketatarın alınması ve İstanbul'a götürülmesini planlayan eski korucu A.T. mahkemede suçunu itiraf edip şunları anlattı:



“1999'da koruculuğu bırakıp İstanbul'a gittim. 4 yıl özel bir hastanede işçi olarak çalıştım. Sonra bir lokantaya ortak oldum. Ortağım ölünce bu kez Kasımpaşa'da oto yıkama işine girdim. İstanbul'da iken tutuklu sanık M.E.B'nin kardeşi K.B. ile tanıştım. Hemşehrim olduğu için yakınlaştık. Şırnak'tan tanıdığım Nusret Özdemir, Hikmet Kavun adlı biriyle yanıma gelip görüşmek istedi. Hikmet, RPG-7 roketatara ihtiyacı olduğunu ve benim temin edip edemeyeceğini, ettiğim taktirde 10 bin dolar vereceğini söyledi. Sonra sanıklardan M.E.B'nin kardeşi K.B. ağabeyini arayıp benim roketatara ihtiyacım olduğunu söyledi. O da benim Şırnak'a gelmemi istedi. Şırnak'a gidince bana 2 bin dolara bulduğunu söyledi, kabul ettim. Bir süre sonra 3 bin dolar olduğunu söyledi. Yine kabul ettim ama sıkıldığım için telefon hattımı kırıp uçakla İstanbul'a döndüm. Ailemin tamamı koruculardan oluşan bir ailedir. M.E.B ailemi arayıp beni sormuş. Kendisini aradığımda bana roketin hazır olduğunu, bin lira havele yapmamı istedi, ben de sanıklardan H.B'nin hesabına parayı çıkarıp tekrar Şırnak'a geldim. M.E.B beni aradı ve Şenoba girişindeki askeri kontrol noktasına 1 kilometre uzaklıkta beni beklediğini söyledi. Aracın bagajından RPG-7 roketatar ile sırt çantasındaki 4 adet mühimmatı bana verdiler. Ben de riskli olduğu için `Eğer malı İstanbul'a teslim ederseniz bin lira daha veririm' dedim. Onlar da İstanbul otobüsüyle yola çıktılar. Roket talebinde bulunan Hikmet Kavun'u arayıp malın yola çıktığını, karşılamasını söyledim. Televizyon izlerken roketatarın yakalandığını öğrenince 2 ay Şırnak'ta kaldım. Beni arayan soran olmayınca tekrar İstanbul'a döndüm ve daha sonra yakalandım. Roketin nereden temin edildiğini bilmiyorum. PKK'lı veya sempatizan değilim, lanetliyorum. PKK'ya karşı yüzlerce operasyona katıldım. Silah ticaretine karıştığımdan dolayı pişmanım ve pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum. Suçu kabul ediyorum, vicdan azabı çekiyorum.''



'500 liraya anlaştım'



Korucu H.B de, ``A.T.'nin talebi üzerine 500 lira karşılığında roketin İstanbul'a teslimi konusunda anlaştık. Silahı kimin alacağını sorduğumda, `Seni karşılayacaklar' dedi. Ben de İstanbul otobüsüne silahla bindim ve kutunun üzerine de kırıcak eşya diye yazı yazıldı'' diye konuştu.



Korucu M.E.B ise, ``H.B ile A.T etkin pişmanlığı düzenleyen 221. maddeden yararlanmak için beni piyon olarak kullanıyorlar. A.T ile ile cezaevinde aynı koğuşa girince tanıştık. Daha önce tanımıyordum, söyledikleri yalandır. Olayla ilgim yok'' dedi.



Kuzey Irak’tan getirilmiş



İddianamede, A.T'nin, H.B ve M.E.B ile anlaşıp kendisinin önceden İstanbul'a gideceğini, içinde roketatar bulunan su sebilinin koli halinde gönderilmesini ve kendisinin İstanbul otogarında bu koliyi teslim alacağı yönünde anlaştığı kaydedildi. Sanık M.E.B'nin, eski korucu A.T'nin isteği üzerine içinde roketatar bulunan koliyi İstanbul'a gönderilmek üzere yolcu otobüsüne verdiği, otobüse diğer sanık korucu H.B'nin yolcu olarak bindiği, yol kontrolü sırasında silahın jandarma tarafından bulunduğu kaydedildi. Sanıklardan M.E.B'nin Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nde koruculuk yaptığı, H.B'nin Şenobalı olup Kuzey Irak'ta PKK denetimindeki Mahmur Kampı'nda yaşadığı, zaman zaman Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı ve PKK ile irtibatlı olduğu, son olarak Irak sınırında Uludere İlçesi'nden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi. Mahmur Kampı'nda yaşayan H.B'nin, Irak'tan getirildiği tespit edilen RPG-7 roketatarı İstanbul'da büyük bir eylemde kullanmak üzere eski korucu A.T'nin yardımıyla İstanbul'a nakletmek istediği, bu konuda korucu M.E.B ile amcasının oğlu H.B'nin de yardım ettiği kaydedildi. Sanıkların `PKK'ya bilerek ve isteyerek silah sağlamak' suçundan 20'şer yıl hapsi isteniyor.