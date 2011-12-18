-PKK'ya operasyon DİYARBAKIR (A.A) - 18.12.2011 - Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli operasyon sürüyor. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. İmam Hatipler Kurultayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu köyü yakınlarında bulunan Görese Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını belirterek, şu bilgiyi verdi: ''O bölgedeki örgüt yapılanmasına yönelik bir operasyon var. Tüm katmanlarımızla birlikte Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, Emniyet Özel Hareket, Jandarma Özel Hareketle birlikte yukarıdan hava destekli de olmak üzere, karadan bir operasyon devam ediyor. Ama operasyonun içeriği ile ilgili bir şey söyleyecek noktada değiliz. İlerleyen saatlerde bilgiler netleşince sizinle detaylı olarak paylaşacağız.''