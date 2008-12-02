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PKK'ya katılacak oğlunu ihbar etti

Aydın'da oturan çifti R.Ö., terör örgütü PKK'ya katılma hazırlığı yaptığını ileri sürdüğü oğlu 21 yaşındaki B.Ö.'yü

02 Aralık 2008 02:00

Aydın'da oturan çifti 49 yaşındaki R.Ö., terör örgütü PKK'ya katılma hazırlığı yaptığını ileri sürdüğü oğlu 21 yaşındaki B.Ö.'yü jandarma ve savcılığa ihbar etti. Harekete geçen polis, B.Ö. ile birlikte S.E. adlı kadın ve R.K.'yi, İzmir Işıkkent'teki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.E. tutuklanırken, serbest kalan oğluna kavuşan baba R.Ö., “Oğlum, benim canımdan bir parça. Ben onun milletine devletine faydalı biri olmasını istiyorum, bunun için yetiştirdim. Terör örgütüne katılıp başka anaların canını yakmasından, tabut içinde gelip onu kara toprağa vermekten çok korktum. İyiliği için üzerime düşeni yaptım. Onu artık hiç bırakmayacağım” diye konuştu.

Çiftçilik yapan R.Ö., evinini terkedip uzun süre izine ulaşamadığı oğlu B.Ö.'nün, terör örgütüne katılacağı bilgisini edindi. Oğlunun telefon açıp çok uzaklara gideceğini söylemesinden şüphelenen baba B.Ö., hemen jandarma ve savcılığa başvurdu. B.Ö., yetkililere oğlunun en son İzmir'de görüldüğü bilgisini de iletti. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.'nün, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan yasadışı derginin İzmir'deki sözde temsilciliğine girip çıktığını saptadı. Genişletilerek sürdürülen soruşturmada, B.Ö.'nün, dergide görevli S.E. adlı kadın tarafından kandırıldığı ve birlikte yola çıkacakları belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Işıkkent Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan baskında, otobüse binmeye hazırlanan B.Ö., S.E. ve yanlarındaki R.K., yakalanıp gözaltına alındı. Baba R.Ö.'nün de şikayetiyle Adliye'ye sevkedilen zanlılardan S.E., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, B.Ö. ve R.K., savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

'Anaların canı yanmasın'
 
Zanlılardan B.Ö., babası R.Ö.'ye teslim edildi. Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan R.Ö., “Oğlum, benim canımdan bir parça. Ben onun milletine devletine faydalı biri olmasını istiyorum, bunun için yetiştirdim. Terör örgütüne katılıp başka anaların canını yakmasından, tabut içinde gelip onu kara toprağa vermekten çok korktum. Oğlum olsa da iyiliği için üzerime düşeni yaptım. Onu artık hiç bırakmayacağım” diye konuştu.

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