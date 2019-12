PKK'ya karşı üçlü 'Yakın Takip Komitesi'

* ABD ile Irak arasında imzalan Güvenlik ve Stratejik İşbirliği anlaşmasınin ardından, Ankara ile Bağdat arasındaki diplomasi trafiği hız kazandı.



* Irak, Türkiye ve ABD arasındaki üçlü koordinasyon toplantısında terör örgütü PKK'ya karşı bir "Yakın Takip Komitesi" kurulması kararı alındı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz’da Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile imzaladığı, ''Irak’la Çok Boyutlu İşbirliği Anlasması''nın ardından bugün, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik, Başbakan Erdoğan'ın Dış Politika Baş Danışmanı Ahmet Davutoğlu ve iki askeri yetkilinin bulunduğu Türk heyeti dün Bağdat'a gitti.



Içişleri Bakanı Atalay başkanlığındaki Türk heyeti Bağdat Uluslararası Havaalanında Irak İçişleri Bakanı Cevad Bolani ve Irak güvenlik birimlerinin yetkilileri karşıladı.



Bakan Atalay ve beraberindeki heyet Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile görüştükten sonra, terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Türkiye, Irak ve ABD arasında kurulan üçlü komisyonun ilk toplantısına katıldı. Toplantıya Bölgesel Kürt Yönetimi Içişleri Bakanı Kerim Sincari, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker ve Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı General Raymond Odierno da hazır bulundu.



Irak, Türkiye ve ABD arasındaki üçlü koordinasyon toplantısında terör örgütü PKK'ya karşı bir "Yakın Takip Komitesi" kurulması kararı alındı. Irak Hükümet Sözcüsü Ali El Debbag'a göre Kürtler’in de yeraldığı bu komite, PKK faaliyetlerini engellemek için elinden gelen her şeyi yapacak.



Irak Hükümet Sözcüsü Ali El Dabbag, "Bu komite Irak toprakları veya Türkiye ile Irak arasındaki sınır hattında PKK’nın olası hareketlerini engellemek için gerekli tedbirleri alacak" dedi.



Toplantı çıkışında bir açıklama yapan Irak Başbakanı Nuri El Maliki, "Türkiye'ye zarar veren her şey bize de zarar veriyor. Irak hükümeti Türkiye ile ilişkilerini ilerletmek istiyor" diyerek Türkiye'nin bu ziyaretinin iki ülkenin PKK'yla mücadele çabalarında önemli bir aşamayı ifade ettiğini söyledi.



PKK ile ilgili komitede Kürtler de yer alacak



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da bu komitenin kurulmasının amacının iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek olduğunu belirterek Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenlik çabalarını desteklediğini söyledi.



Komitede Ulusal Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Şirwan El Velive Bölgesel Kürt Yönetimi İçişleri Bakanı Kerim Sincari de yer alacak.



Türkiye, 5 Kasım 2007'de Washington yönetimiyle varılan mutabakat uyarınca Irak'ın kuzeyindeki hava sahasını sınırötesi operasyonlar ve istihbarat çalışmaları için kullanabiliyordu.



Yeni anlaşmaya göre, Türkiye, 1 Ocak'tan itibaren Irak hava sahasını kullanmak için Irak hükümetinden izin almak zorunda kalacak. Üçlü toplantıda bu konu da gündeme geldi.



Anlaşma pazar günü oylanacak



Irak’la ABD arasında aylardır müzakere edilen güvenlik anlaşması, Irak hükümeti tarafından onaylandıktan sonra, önceki gün Irak Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Hoşyar Zebari ve ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker tarafından imzalandı. Irak Başbakanı Nuri El Maliki de anlaşma konusunda Irak'a komşu ülkeleri bilgilendirmek üzere bir heyet olusturdu. Heyet çalışmalarına Ankara’yla başlayacak.



Pazar günü parlamentoda oylanacak olan anlaşmaya Kürtler’in yanı sıra Sadr grubunun dışındaki Şii grupların da destek vermesi bekleniyor. Sünnilerin bir bölümünün de destek verebileceği belirtiliyor. Amerikan kuvvetlerinin Aralık 2011'e kadar Irak topraklarından çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasıyla 1 Ocak 2009'dan itibaren Irak hava sahasının denetimi Amerika'dan Irak merkezi yönetimine geçecek. (Voice of America)