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Dünya
Deutsche Welle

PKK'ya karşı operasyonlar protesto edildi

Almanya'nın Köln kentinde binlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

08 Ağustos 2015 19:23


Polisin ve organizatörlerin verdiği bilgilere göre, Köln'deki protesto gösterisine en az 5 bin kişi katıldı. Bir polis sözcüsü, protestonun olaysız bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

Organizatörler protestoya katılanların sayısını günün ilerleyen saatlerinde 10 bine ulaşacağı tahmininde bulundu. "Savaşa hayır!" sloganıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne 50'den fazla grubun katıldığı belirtildi. Protesto yürüyüşüne katılanlar twitterde #kölnbaris etiketiyle izlenimlerini paylaştı.

Türkiye'de 2013 yılından bu yana çatışmasızlık ortamı hakimdi. Ancak yaklaşık 2,5 hafta önce 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırısının ardından şiddet olayları artışa geçti. PKK'nın güvenlik güçlerine yönelik saldırıları artarken, Türk Silahlı Kuvvetleri de Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine operasyon düzenledi.

Kürtlerin çoğu, IŞİD'e karşı uzun bir süre suskun kaldığı gerekçesiyle Suruç'taki saldırıdan Türk hükümetini sorumlu tutuyor. Saldırıdan sonra Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerine de hava operasyonu düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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