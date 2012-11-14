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PKK'ya karşı ilk kez insanlı keşif uçağı kullanıldı

Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

14 Kasım 2012 17:16

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kavaklı, Cudi ve Şemdinli'de eş zamanlı olarak üç ayrı operasyon düzenledi. Harekatta Türk ordusu, bir ilke de imza attı ve operasyonlar öncesinde ilk kez King Air 350 tipi insanlı keşif uçağı kullanıldı.

30 Ekim ve 9 Kasım'da Hakkari'de Kavaklı bölgesi, Cudi Dağı ve Şemdinli'de düzenlenen operasyonlarda ilk kez insanlı keşif uçakları kullanıldı.

King Air 350 tipi insanlı keşif uçağı, çift motorlu ve pervaneli. Uçak, insansız hava araçlarının tüm özelliklerine sahip.

PKK'nın kış döneminde de eylemlerini sürdüreceği ve bu nedenle Türkiye'de bazı bölgeleri üs olarak kullanmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışmalar başladı.

Güvenlik güçleri kritik bölgelerde, insansız hava araçlarının yanı sıra insanlı keşif uçağıyla istihbarat çalışması yaptı.

Hava fotoğrafları ve telsiz dinlemeleri gibi teknik takiplerin ardından, bir grup PKK'lının Kavaklı bölgesinde üs kurduğu, Cudi Dağı ve Şemdinli bölgelerinde ise örgütün sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bu noktalara eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki operasyona 12 tabur katıldı. Cudi'deki operasyonda 2 komando bölüğü ile 2 korucu timi, Şemdinli'de ise 2 özel kuvvet taburu ve 2 komando bölüğü görev aldı.

Operasyonlarda, 18 PKK'lı öldürüldü, bir PKK'lı da sağ olarak yakalandı. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonlarda Uzman Çavuş Seyit Yalçın şehit oldu.

 

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