PKK'ya karşı geniş cephe arayışı

Cevdet Aşkın

Radikal/28 Ağustos 2012

27 AĞUSTOS 2012 SAAT:18.00 ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek kamuoyunda tartışılmak üzere 11 maddeden oluşan “Teröre Karşı Ulusal Mutabakat” önerisinde bulundu. Anadolu Ajansı'nın dünkü haberine göre öneride PKK'nın silah bırakması istendi. “Teröre karşı mücadelede partiler üstü bir anlayış” vurgusu yapılan öneride Güneydoğu Anadolu'nun en temel sorunlarından biri olarak ekonomik kalkınma gösterildi. Çiçek'in kamuoyuna sunduğu metinde bu konuda şöyle denildi: “Kalkınma hedefi bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak bu doğrultuda toplumsal ve kültürel yaşamdan idari yapılanmaya, ekonomik kalkınmadan bölgesel gelişmeye kadar bir dizi iktisadi ve kültürel tedbir etkin bir şekilde uygulamaya konulacaktır. Bu tedbirlerin uygulanmasında üniter ve ulus devlet yapısına, idarenin bütünlüğüne ve idari vesayet ilkelerine zarar vermeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha güçlü bir idari ve mali yapıya kavuşturulması yaklaşımı benimsenecektir.”

PKK

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına önceki gece sabotaj düzenlendi. DHA'nın dünkü haberine göre boru hattına Silopi yakınlarında meydana gelen olayda çıkan yangın söndürüldü. Olay yerinde yanında sırt çantası ve silahı olan yanmış bir kadın cesedi bulundu.

PKK'nın askeri kanadı HPG, önceki gün Çukurca'daki Bilican Alayı tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık bir saat süren bir çatışma yaşandığını ileri sürdü. Fırat Haber Ajansı'nın dünkü haberine göre TSK'nın Tunceli ve Bitlis kırsalında operasyonlar başlattığı, PKK'nın ise Kahramanmaraş Nurhak'ta bir baraj inşaatına saldırı düzenlediği, Şemdinli ve Tunceli'de yol kontrolü yaptığı, Hatay Erzin'de yaralanan bir üyesinin de öldüğü belirtildi.

KUZEY IRAK

Irak Ulusal Meclisi'ndeki Kürt koalisyonundan bir heyet önceki gün Kandil'de Türk uçakları tarafından bombalandığı ileri sürülen köyü ziyaret etti. PUKmedia'nın haberine göre 7 bin tavuğu telef olan Ferman Hıdır, zararının Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından tazmin edilmesini istedi.

SURİYE

Suriye askerlerinin Yüksek Kürt Konseyi'nin denetiminde olan Amude'ye girmek istediği ileri sürüldü. Fırat Haber Ajansı tarafından dün verilen haberde askerlerin el konulan bir aracı gerekçe göstererek kente girmek istedikleri, Yüksek Kürt Konseyi'ne bağlı silahlı güçlerinin alarma geçtiği ancak herhangi bir çatışma çıkmadığı belirtildi.

GELİŞMELER NEYE İŞARET EDİYOR

Çiçek'in 11 maddelik ulusal mutabakat önerisi, PKK'nın yaz döneminde saldırılarını üst boyuta çıkarması ve Şemdinli çevresinde kalıcı bir hale gelmesine Ankara'nın kapsamlı bir cevap verme ihtiyacından kaynaklanıyor. Çiçek, önerisinin temeline 'partiler üstü' olmayı koyarak hem geniş bir cephe oluşturmayı hem de böyle yaparak hükümetin siyasal açıdan yıpranmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Çiçek'in önerisinde Kürt sorununun çözümü ve çatışma halinin son bulmasına kapıyı aralayabilecek nitelikte olan kritik madde, Güneydoğu Anadolu ile ilgili olan 7. maddedir. Çiçek, çok rezervli ve üstü kapalı olarak devletin Kürt sorunuyla ilgili yapabileceklerini bu maddede özetliyor. Diğer bir ifadeyle aslında bir tür müzakere pozisyonu sunuyor. 'İdari yapılanma' ve 'kültürel tedbirler' ifadeleri BDP/DTK/PKK'nın 'demokratik özerklik' ve 'Kürt kimliğinin tanınması' taleplerine karşılık geliyor

Yine de BDP/DTK/PKK ekseninden sert tepki çekeceği kesin olan Çiçek'in girişimi, satır aralarında Ankara'nın 27 Ağustos itibariyle içinde bulunduğu ruh halini yansıtıyor.

YAZARIN NOTU:

Ekim 2007’de Referans gazetesinde başlayan Ekim 2010’dan itibaren de radikal.com.tr sitesinde devam eden Kuzey Irak Güncesi yazılarında, esas itibariyle, “Kim ne dedi? Ne yaptı? Ne anlama geliyor?” temel felsefesi gereği verili anın ‘fotoğrafı’ çekilerek geleceğe dönük kestirimler yapılır. Yazar, Türkiye’de Kürt sorunu ve PKK konusunda herkese açık olan kaynakların taranmasından çıkan anlamlı verileri kullanır. Bu nedenle herhangi bir kaynaktan nispeten fazla alıntı yapılması somut durumun sonucudur. Konunun çok dinamik olması nedeniyle yeni bir gelişmenin ortaya çıkması halinde farklı bir kestirimin yapılabileceğinin bilincinde olan yazar, analize dahil edilen verilerin tarih ve saat ile sınırlandırılmasını zorunlu görür. Yazarın objektifliği temel kriter olarak alması, sorunun nasıl çözüleceğine dair bir fikrinin olmadığı anlamına gelmez. Bununla birlikte yazar ‘sürüden ayrı düşmeyi’ göze alır ve konuyla ilgilenenlere derli toplu bir kaynak da sunan farklı formatını korumaya özen gösterir.