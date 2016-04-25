"PKK'ya karşı 7 gün 24 saat operasyon düzenlenecek" iddiası

Genelkurmay'ın ve emniyet güçlerinin PKK'ya karşı hem meskûn mahallerde, hem de kırsalda 7 gün 24 saat kesintisiz operasyon yürütecek yapılanmaya gittiği öne sürüldü.

Hakkâri’nin Yüksekova ve Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki operasyonlarını tamamlayan güvenlik güçleri, Mardin’in Nusaybin İlçesi ile Şırnak’taki operasyonlarını sürdürüyor.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, kışın sona ermesiyle PKK’nın terör saldırılarını artırabileceği değerlendirilirken, operasyonlara katılan asker ve polis sayısının iki katına çıkartılmasına yönelik hazırlık devam ediyor. İddiaya göre, olası saldırıların önlenmesi amacıyla hem asker hem de polis sayısı çok kısa süre içinde iki katına çıkarılacak. Buna yönelik olarak bölgedeki askeri birlikler yeniden yapılandırılıyor. 20 bin profesyonel askerin görev yaptığı Denizli, Sarıkamış, Tatvan ve Bingöl’deki piyade tugayları komando tugaylarına dönüştürüldü. 4 tugay, personelin komando eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Mardin, Şırnak, Ağrı, Tunceli ve Hakkâri’de konuşlandırıldı. Kıbrıs’ta konuşlu Alevkayası Komando Taburu ise geçici görevle Şırnak’ın Beytüşşebab İlçesi’ne kaydırıldı.