PKK'ya hava operasyonu

Havaların ısınmasıyla birlikte PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmalarına karşı önlemlerini yoğunlaştırdı.



Bu sabah saatlerinde Hakkâri merkezde ve Çukurca İlçesi'nde hava hareketliği yaşandı. Hakkari 3'üncü Piyade Taktik Tümen Komutanlığı'ndan kalkan 2 Sikorsky helikopter, Çukurca yönüne doğru giderken, Çukurca 20'nci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan da 3 Sikorsky helikopter, Kuzey Irak sınırında bulunan Hakantepe ve Çayırlı'ya doğru hareket etti. Aynı saatlerde, 2 savaş uçağının da Kuzey Irak doğru gittiği dikkat çekti. (DHA)

