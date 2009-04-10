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PKK'ya hava operasyonu

Havaların ısınmasıyla birlikte PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmalarına karşı önlemlerini yoğunlaştırdı.

10 Nisan 2009 03:00

Havaların ısınmasıyla birlikte PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmalarına karşı önlemlerini yoğunlaştırdı.

Bu sabah saatlerinde Hakkâri merkezde ve Çukurca İlçesi'nde hava hareketliği yaşandı. Hakkari 3'üncü Piyade Taktik Tümen Komutanlığı'ndan kalkan 2 Sikorsky helikopter, Çukurca yönüne doğru giderken, Çukurca 20'nci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan da 3 Sikorsky helikopter, Kuzey Irak sınırında bulunan Hakantepe ve Çayırlı'ya doğru hareket etti. Aynı saatlerde, 2 savaş uçağının da Kuzey Irak doğru gittiği dikkat çekti. (DHA)

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