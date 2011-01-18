-PKK'YA GİDEN 4 TIR DOLUSU MALZEME ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Hollanda'dan yola çıkıp Türkiye üzerinden Irak'ın kuzeyine transit geçiş yapmak isteyen 4 TIR'ın terör örgütüne malzeme taşıdığı ortaya çıktı. 3'ü Kapıkule'de, 1'i Habur gümrük sahasında durdurulan TIR'larda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi araç gereç, çok sayıda cep telefonu ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 886 adet terör örgütünün sözde bayrağı, 1640 adet terör örgütü rozeti, flamalar, profesyonel video kameraları, askeri kamuflaj ağları, ameliyat malzemeleri dikkati çekti. Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule TIR Gümrük Sahasına gelen Fevzi G. yönetimindeki 34 GD .... plakalı TIR'da şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, 886 adet PKK terör örgütünün sözde bayrağı, 201 adet terör örgütü elebaşının fotoğraflarının bulunduğu flama, 1640 adet terör örgütü rozeti, 400 adet terör örgütü elebaşının fotoğrafları olan rozet, 6 adet terör örgütünün takvimi, 562 adet muhtelif marka-model tıbbi malzeme, 2 bin 250 dolar, 370 avro, 42 adet siyasi içerikli çoğu terör örgütü elebaşı tarafından yazılmış kitap, 2 adet dürbün, profesyonel video kameralar, cep telefonları, sanayi tipi şalterler ve 18 koli içinde muhtelif elektrik malzemeleri tespit edildi. Söz konusu TIR'ın Hollanda'dan yola çıktığı, malzemeleri gönderen firmanın bu ülkedeki S.T. firması, alıcının ise aynı firmanın Irak'ın Duhok bölgesindeki şubesi olduğu saptandı. Operasyonu genişleten ekipler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda aynı gönderici ve alıcı firmanın malzemelerini taşıyan bir başka TIR'ın da Habur Gümrük Sahasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine Abidin E. idaresindeki 34 GD .... plakalı söz konusu TIR'da da arama yapıldı. Bu TIR'da yapılan aramada ise çok sayıda kullanılmış giysi, elektronik cihazlar, tıbbi malzemeler, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları bulundu. Soruşturma sürerken Kapıkule Gümrük Sahasına gelen Hüseyin A'nın kullandığı 34 GD .... plakalı TIR'ın da göndericisi ve alıcısının yine Hollanda'daki S.T adlı firma olduğu belirlendi. Bu TIR'da da askeri operasyonlarda kullanılan 2 adet askeri kamuflaj ağı ile 345 adet kullanılmış muhtelif marka ve modellerde cep telefonu ile ameliyatlarda kullanılan toplam 747 adet tıbbi alet ve malzeme ele geçirildi. Bir gün sonra Bulgaristan'dan Kapıkule'ye giriş yapan Mustafa Ş. idaresindeki 34 GD .... plakalı TIR da alıcısı ve göndericisi Hollanda'daki S.T adlı firma olduğu öğrenilince gümrük ekiplerince durduruldu. Bu TIR'da aramaların halen sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförlerinin sorgulamaları sürdürülüyor. -HEPSİNDE ADRESLER AYNI- Bu arada yetkililer, söz konusu 4 TIR'ın da Hollanda'dan yola çıktığını ve malzemelerin bu ülkede bulunan S.T. adlı firma tarafından gönderildiğini, nakliyecilerinin aynı olduğunu, Almanya'dan yükleme yapıldığını, alıcının ise S.T firmasının Kuzey Irak Duhok bölgesindeki şubesi olduğunu belirlediklerini kaydettiler. Ele geçirilen malzemelerin büyük bir ihtimalle Kuzey Irak'ta terör örgütünün bulunduğu Kandil'e ve Mahmur kampına gönderilmesinin planlandığını ifade eden yetkililer, soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler.