PKK'ya genel af mı geliyor?

ABD, PKK'nın silahsızlandırılması ve Kürt sorununda yeni bir plan geliştiriyor. Obama'nın ziyareti öncesi, dört yetkili Ankara'ya gelerek 'açılım'a yönelik görüşmelerde bulundu.



Sabah gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Barack Obama, PKK'nın tasfiyesi ve Kürt sorunun çözümü için açılıma hazırlanıyor. Türkiye ile ortaklığı güçlendirme sinyali veren ABD yönetimi, Başkan Obama'nın nisan başındaki Türkiye ziyareti öncesi ilginç bir görüşme trafiği başlattı. ABD'li yetkililer, Ankara'da Kürt kanaat önderleri ile bir araya geldi. Görüşmelerde PKK militanlarının dağdan indirilmesinden, genel affa, TRT Şeş'ten, Iraklı Kürt liderlerle Türk devletinin barıştırılmasına kadar pek çok konu ele alındı.



6-7 Nisan 2009'da Türkiye'ye yapacağı tarihi ziyaret öncesi Dışişleri'ndeki adamlarını Ankara'ya göndererek nabız tutması, "Obama'nın, sürpriz Kürt kartını açmaya hazırlandığı" yorumlarına neden oldu. Görüşmeler, Clinton'un ziyaretinden önce 4-5 Mart 2009'da gerçekleştirildi. ABD'li yetkililer, Ankara'da eski CHP Hakkâri milletvekili Esat Canan, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Şerafettin Elçi ve yazar Orhan Miroğlu ile ayrı ayrı görüşerek Kürt sorununu masaya yatırdılar.



Genel af formülü



ABD Dışişleri Bakanlığı'nı üç kadın yetkilinin temsil ettiği görüşmelerde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili de bulundu. ABD'li yetkililer, "Özgürlükler ve demokrasiden yana olduklarını" vurgularken Kürt kanaat önderlerine genel affın PKK'nın silah bırakmasına nasıl katkı sağlayacağı konusunda görüşlerini sordular.



Görüşmelere ilişkin görüşlerini aktaran Canan, "Meseleye nasıl bir yaklaşım sergilemek gerektiğinin yanıtını arıyorlar. Bu sorunun bir çözüme kavuşması gerektiğini, bölgede artık terörün bitmesi gerektiğini düşündüklerini ve bunun için çaba içinde olduklarını gördüm" dedi. ABD'li yetkililerin "alt yapı" çalışması yaptıklarını söyleyen Canan, dile getirilen çözümler arasında genel affın da olduğunu belirtirken, "Özellikle Talabani ve Barzani'nin katkı vermesinin yararlı olup olmadığını sordular. Obama ziyaretinde bazı gelişmeleri göreceğiz sanırım" dedi. KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi de görüşmede Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü kadar Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin durumunun da ele alındığını söyledi.



K. Irak yönetimi



ABD tarafının oldukça iyi bir ön hazırlık yaptığını, görüşmelerin Kürt sorunu konusunda bunu gösterdiğini kaydeden Elçi, temasların şiddete bulaşmayan Kürtler'le yapıldığına dikkat çekti. "Artık sorunun şiddet ve askeri yöntemle çözülemeyeceğini anlamışlar ki şiddetsiz bir çare nasıl bulunur bunun arayışı içindeler" diyen Şerafettin Elçi, ABD tarafından çatışmasız, silahsız ve barışçı bir çözüm istendiğini savundu. Elçi ile ABD'li heyetin toplantısında, Elçi'nin 20 gün önce Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani ile yaptığı görüşmeler ele alındı. Görüşmede genel af konusu da masaya yatırıldı.



İlk sinyal Abdullah Gül’den



Başkan Barack Obama'yı bekleyen Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözleri de olası gelişmelerin işareti olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Gül, hafta içinde İran'a giderken 'Kürt sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok iyi şeyler olacağını' söylemişti.



Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani de Türkiye ile "PKK sorununun çözümü için diyalog içinde olduklarını" söyledi. Londra'da Chatham House'da yapılan toplantıda konuşan Barzani, bağımsızlığın bütün Kürtlerin arzusu olduğunu "Ancak şu anda bölge gerçeklerinin buna müsait olmadığını" dile getirdi.

