PKK'ya düzenlenen operasyonda 44 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Batman, Diyarbakır, Van ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 62 kişiden 44'ünün tutuklandığı bildirildi.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Jandarma Komutanlığınca 21 Ocakta, ''terör örgütü PKK üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürüterek eleman temin ettikleri, temin ettikleri elemanları kırsal alana aktardıkları ve yeni katılım yapan örgüt mensuplarına silah temin ettikleri'' tespit edilen kişilere yönelik Batman, Diyarbakır, Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.



Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 62 kişiden 44 tutuklandı.



Tutuklananlardan 2'si Diyarbakır Cezaevi, 42'si ise Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 18 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

