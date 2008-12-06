PKK'ya destekten yargılanırken şehit oldu

Mesut Sanir'e, 17 yaşındayken katıldığı PKK'ya destek yürüyüşü nedeniyle dava açıldı. Üç yıl sonra askere gitti. İfadesi alınması için birliğine yazı yazıldı. Gelen cevap davayı düşürdü: Iğdır'da PKK mayınına basan Mesut, şehit olmuştu..



Mesut Sanir... Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğan Mesut, kamyon şoförlüğü yapan Mehmet Salih ve Kumri çiftinin 9 çocuğundan ikincisiydi. Bir süre Cizre Kaymakamlığı'nın yeşil kart bürosunda geçici olarak çalıştı. Daha sonra buradan ayrıldı ve Irak'a kamyonla yük taşıyan babasıyla birlikte Irak'a gidip gelmeye başladı.



2005'te, 17 yaşında mahalleden arkadaşlarının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla Gemlik'teki yürüyüşe katılmaya karar verdi. İşsiz olan Mesut, Şırnak'tan yola çıkan grupla birlikte Mardin'in Nusaybin ilçesine geldiğinde jandarma kontrolüyle karşılaştı. Grupla birlikte hareket eden Mesut, yol kontrolü yapılmasını protesto için yapılan eyleme katıldı.



Karayolunu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle gruptakiler ve Mesut hakkında "Suçu ve suçluyu övme" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlaması ile 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılandığı dava sürerken, 20 yaşına gelen Mesut her Türk genci gibi vatani görevini yapmak üzere silah altına alındı. Şubat 2008'de askere gitti.



Piyade komando olmuştu. Tokat'taki birliğinde göreve başlamasının üzerinden henüz iki ay geçmişti ki, geçici görevle Iğdır'a gönderildi. Piyade komando er Mesut, Türkiye-İran sınırında devriye görevini yerine getirirken, PKK'nın döşediği mayına bastı. Mesut Sanir, vatani görevini yaparken şehit olmuştu.



Bu arada, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada sanık Mesut Sanir'in ifadesinin alınması gerekti. Bunun için mahkeme, Sanir'in askerlik gö revini yaptığı Tokat 6. Piyade Er Eğitim Tugayı'na bir yazı yazdı. Mahkemeye gönderilen cevap yazısında ise acı gerçek ortaya çıktı. Yazıda Sanir'in görevlendirme nedeniyle bulunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde 29 Nisan 2008'de devriye görevi yaparken, PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen mayına basarak şehit olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti dünkü duruşmada, sanığın şehit olması nedeniyle yargılandığı davanın düşürülmesini oybirliğiyle karara bağladı.

