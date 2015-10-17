"PKK'ya daha fazla zarar verebilirdik ama askerlerimiz ve vatandaşlar zarar görmesin diye hassasiyet gösterdik"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Hem Irak'ın kuzeyinde hem yurt içindeki faaliyetlerde çok ciddi oranda silah ve mühimmat depoları, barınma alanları, sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiş ve teröristlere ağır zayiat verdirilmiştir, verdirilmeye de devam edilmektedir. Bu mücadelede sonuna kadar gidilecektir. Tek pilottan, tek erden en üst düzeydeki komutana kadar bütün arkadaşlarımız sivillere zarar vermeme konusunda çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet göstermektedir" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının Polatlı'nın Acıkır mevkisindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirdiği "Ateş Serbest-2015" tatbikatının ardından faaliyete katılan TSK personeline seslenen Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yasal mevzuat çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milletine yönelik her türlü terör örgütü ile mücadele etme azim ve kararlılığını sürdürdüğünü" belirterek, terörle mücadelenin Türk Silahı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarınca başarılı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi.

"Bu mücadelede sonuna kadar gidilecektir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şunları söyledi:

"Hem Irak'ın kuzeyinde hem yurt içindeki faaliyetlerde çok ciddi oranda silah ve mühimmat depoları, barınma alanları, sığınakları imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiş ve teröristlere ağır zayiat verdirilmiştir, verdirilmeye de devam edilmektedir. Bu mücadelede sonuna kadar gidilecektir. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği tam olarak sağlanacak ve herkes rahat ve huzur içinde, bir bütün halinde hayatını sürdürecek."

"Sivillere zarar vermeme konusunda çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet göstermektedir"

23 Temmuz tarihinden itibaren düzenlenen kara ve hava operasyonlarında terör örgütüne aslında çok daha fazla zarar verilebileceğini ancak bazı konularda kendilerini kısıtladıklarını belirten Akar, bunun sebebini de şu sözlerle açıkladı:

"O da nedir? Kahraman silah arkadaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve sivil hedeflere, vatandaşlarımıza zarar vermeme konusundaki özen ve hassasiyettir. Bu insani duygular nedeniyle, hukuki zeminde kalmak arzusu ve düşüncesiyle insana, insan canına verilen değer nedeniyle operasyonlar esnasında büyük bir dikkat, özen ve hassasiyet gösterilmektedir. Bütün arkadaşlarımız, tek pilottan, tek erden, en üst düzeydeki komutana kadar bütün arkadaşlarımız sivillere zarar vermeme konusunda çok büyük dikkat, çok büyük hassasiyet göstermektedir."



