PKK'ya büyük darbe

Ağrı'da Cumaçay yakınlarında PKK'nın yeraltı sığınağında saklanan suikast silahı olarak bilinen 64 Kanas, 131 Kaleşnikof, 151 Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.



KIŞ için silah ve mühimmat depolamaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’ya Ağrı’da büyük bir darbe indirildi. Yurt dışından getirilen ve Cumaçay Köyü yakınlarında yeraltında yapılan sığınakta saklanan silah ve mermiler, dedektörlerle yapılan aramada ortaya çıkarıldı. Operasyonda suikast silahı olarak bilinen 64 Kanas, 131 Kalaşnikof tüfek, 151 Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Pasinler Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Ağrı merkeze bağlı Cumaçay Köyü bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ağrı- Kars karayolunun 33’üncü kilometresindeki Simo Deresinde geçmiş yıllarda sığınak olarak kullanılan yerlerde dedektörlerle yapılan aramalarda PKK’nın silah deposu bulundu. Yurt dışından getirilerek kış öncesi depolanan 64 Kanas tüfeği, 131 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 151 PKMS Bixi makineli tüfek ile bu silahlara ait 346 fişek ele geçirildi. Silahlara el konurken, soruşturma başlatıldı.



2 tutuklama



Öte yandan yine Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan E.B. Iğdır yolu üzerinde bulunan bir şantiyede yakalandı. Terör örgütüne üye olmaktan aranan R.Ö. ise kendi isteği ile teslim oldu. E.B. ve R.Ö. ilk sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine kondu.



8 terörist teslim oldu



Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak’taki kampların kaçan 8 terörist Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Kuzey Irak’taki terör örgütü kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldıktan sonra pişmanlık duyarak örgütten kaçan 8 PKK’lı, Silopi’deki Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı’na kendiliğinden teslim oldu. Silahsız ve techizatsız olarak teslim olan PKK’lılarla ilgili soruşturmaya başlandı. Teslim olan PKK’lıların ‘Mirza’ kod İsimli Muş'lu 35 yaşındaki A.D., Van'lı 20 yaşındaki A.S., Mardin'li 22 yaşındaki R.A., Van'lı 17 yaşındaki ailesi Almanya'da oturan C.U., Şırnak'ın Cizre ilçesinden 21 yaşındaki N.D., Hakkari'li 18 yaşındaki C.O., Diyarbakır'lı 18 yaşındaki S.K ve ‘Ferhat Amed’ kod adlı 36 yaşındaki C.A. oldukları belirtildi.