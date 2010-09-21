-PKK'YA BİR ÇAĞRI DA IRAKLI KÜRTLERDEN KERKÜK (A.A) - 21.09.2010 - Iraklı Kürtlerden terör örgütü PKK'ya, ''Eylemsizlik sürecini süresiz uzatın ve silah bırakın'' çağrısı yapıldı. IKYB Siyasi Büro Sözcüsü ve Basın Bürosu Sorumlusu Azad Cundiyani, Süleymaniye'de yayımlanan ''Kürdistani Nwe'' gazetesine yaptığı açıklamada, PKK'nın eylemsizlik kararını uzatmasının ve silah bırakmasının hem Kürtler, hem de örgüt için en doğru karar olduğuna dikkat çekti. IKYB'nin Siyasi Büro Sözcüsü Azad Cundiyani, referandum sonrasında Türkiye'de ''Kürt meselesi''nin demokratik açıdan çözümüne yönelik olumlu bir havanın ortaya çıktığına işaret ederek, ''PKK, yeniden terör eylemlerine başladığı takdirde hiçbir çıkar elde edemeyecek, tam tersine büyük zarar görecektir. PKK'nın tekrar silahlı eylemlere yönelmesi durumunda, Türkiye'nin bu eylemlere tepkisinin çok daha sert ve şiddetli olması beklenmektedir. Bu nedenle, PKK'nın yeniden silahlı eylemlere başlaması, Türk ordusunun örgüte yönelik operasyonları açısından önemli bir fırsat ve gerekçe oluşturacaktır.'' dedi. PKK'nın eylemsizlik süresini uzatmayıp, silahlı eylemlere devam kararı alması durumunda, en büyük zararı Kürtlerin ve örgütün göreceğini vurgulayan Azad Cundiyani, ''PKK’nın alması gereken en doğru karar, şiddet eylemlerini yeniden başlatmamaktır. Aksi halde Türk ordusunun önü açılır, eli güçlenir, her kesim tarafından tam destek alır ve örgüte yönelik çok daha sert ve şiddetli bir tavır alabilir'' diye konuştu. Iraklı Kürtlerin bölgedeki güvenlik işlerinden sorumlu olan Mam Rostem, bir süre önce yaptığı açıklamada, ''Türkiye ve İran'ın 2-3 askerini öldürmekle Kürtler özgürlüklerini kazanamazlar. PKK'nın silahlı eylemleri sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerin değil, Iraklı Kürtlerin de güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atıyor'' derken, IKYB'ye bağlı yerel güvenlik güçlerinin başındaki Mahmud Sengavi ise, ''Biz, Türkiye-İran-Irak sınırlarının huzur ve güven içinde olması için çaba gösteriyoruz. Bunun için de PKK/PJAK'tan biran önce Irak'ın kuzeyini terk etmesini ve Türkiye-İran'dan bölgeye giriş yapılmamasını istedik. Buna izin vermeyiz. Aksi halde karşılık vermek zorunda kalacağız. Biz bu konuda gereken kararlı tavrı sergileyeceğiz'' diyerek PKK'yı uyarmıştı.