PKK'ya baraj engeli geliyor

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Şırnak'ta 7, Hakkari'de 4 baraj

PKK’nın lojistik desteği kesilecek

Devlet Su İşleri’nin Şırnak ve Hakkari’de inşaa ettiği 11 baraj tamamlandığında terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’tan sızması ve bölgedeki mağaralarda barınması imkansız hale gelecek. Şırnak’ta, Silopi’nin Hezil Çayı’ndan başlayıp Uludere’ye kadar sınır kesimini tamamen suyla kapatacak olan barajlarla örgütün lojistik desteğinin kesilmesi sağlanacak. Barajların 2011’de tamamlanması planlanıyor.Şırnak sınırlarında 7, Hakkari’de ise 4 tane yapılması planlanan barajlar devreye girdiğinde, Irak sınır hattından Türkiye’ye geçişlerin önü kesilmiş olacak. Şırnak’ın Irak sınırındaki Uludere ilçesi Hezil ve Ortasu Çayları’nın üzerinde “Silopi”, “Şırnak”, “Uludere”, “Ballı”, “Kavşaktepe”, “Musatepe” ve “Çetintepe” ile Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde Güzeldere Çayı üzerinde “Gölgeliyamaç” ve “Çocuktepe”, İran sınır kesiminde bulunan Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında da Bembo Çayı üzerinde “Beyyurdu” ve “Aslandağ” barajlarının inşaatı hızla devam ediyor. Barajlar tamamlandığında Şırnak-Uludere’den Hakkari-Çukurca’ya kadar sınırı oluşturan Aynatepe, Gürbül Dağı, Bezenik Dağı ile Düğün Dağı’nın derin vadileri ve stratejik noktaları; PKK’nın barınma yeri olarak kullandığı yüzlerce mağara baraj gölü sularıyla dolacak. Sınıra yakın yerleşim birimlerinden PKK’ya lojistik destek de büyük oranda kesilecek.Sınırı oluşturan dağların Irak kesiminde ise örgütün genelde lojistik destek, askeri ve siyasi eğitim için kullandığı birçok kampı bulunuyor. Zaho İlçesi’nin üst tarafındaki sınır kesiminde bulunan ve en çok kullanılan kamplardan olan Haftanin’in yanı sıra devamında Türkiye sınırına 7 kilometre mesafede bulunan Kejan, Nazdur, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin karşısında Metine ve Zap, Şemdinli’nin karşısında ise Avaşin-Basyan ile Hakurk ve Kelareş kampları bulunuyor.Güvenlik yolu Şırnak’ın Düğün Dağı ‘nda yapılan güvenlik yolu da bitirildi. Yolun tamamlanmasıyla güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti artırıldı. Her türlü askeri aracın rahatlıkla geçebileceği yolun bitirilmesinin ardından barajlara giden yolun güvenliği de daha rahat sağlandı. Yetkililer, Mehmetçiğin PKK’ya karşı verdiği mücadelede güvenlik yolunun önemli olduğunu belirterek, barajların örgütün lojistik desteği de bitireceğini söyledi.