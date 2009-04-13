PKK'ya bahar operasyonu

Tunceli'de kırsal alanda güvenlik güçlerince başlatılan büyük bahar operasyonu, genişleyerek devam ediyor.





Operasyon nedeniyle bulundukları sığınakları terk ederek kaçan PKK’lıların geride bıraktıkları bombalı tuzakların, güvenlik güçleri tarafından tek tek açığa çıkarılarak imha edildiği bildirildi. PKK’lıların uzaktan kumandalı bombalı saldırılarına karşı kritik yollarda sürekli sinyal bozucu Jammer cihazı taşıyan araçlmar bekletiliyor. Tunceli kırsalında dün gece ve bugün sabah saatlerinde 3 ayrı noktada tahrip gücü çok yüksek 3 ayrı bomba bulunarak etkisiz hale getirildi. PKK’lıların bırakıp kaçtığı bir çok sığınak ve barınakta ise yüzlerce kilo gıda malzemesi bulundu.





Tunceli’nin Çemişkezek ve Hozat İlçesi arasında yer alan Aliboğazı vadisi, Hozat ilçesine bağlı Karaoğlan ve Kavuktepe bölgeleri, Munzur vadisi, Geyiksuyu, Çiçekli, Demirkapı köyleri, Bali deresi Nazimiye ilçesi Kıl deresi, Dallıbahçe köyü kırsal alanı, Dokuzkaya köyü içindeki derin vadiler, Nazimiye ve Pülümür İlçesi'nin Bingöl ile sınır olan bölgeleri ve Tunceli- Erzincan sınırında yer alan Munzur dağlarının stratejik bölgelerinde devam eden geniş kapsamlı operasyonlara yaklaşık 5 bin asker katılıyor. Kıl deresi ile Dokuzkaya bölgelerinde ve Hozat ilçesi Aliboğazı vadisi çevresinde dün gece bir çok defa çatışma yaşandığı ancak, örgüt mensuplarının gece karanlığından yararlanarak arkalarında bombalı tuzaklar kurup daha sarp ve ormanlık alanlara doğru kaçtıkları belirtildi.



80 kişilik PKK'lı grup bölgede



Bu arada, Aliboğazı vadisi içinde kış mevsimini geçiren yaklaşık 80 kişilik PKK'lı grubun, hala bu bölge çevresindeki derin vadiler içinde saklandığı yapılan teknik çalışmalar sonucu tespit edilince, bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı. Erzincan ve Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur dağlarındaki operasyona havadan helikopterler de destek veriyor.



Tunceli’nin Nazimiye İlçesi kırsal alanında iki ayrı bölgeye döşenen yan yana tuzaklanmış basma düzenekli bombalar son anda bulunarak etkisiz hale getirilirken, Hozat İlçesi kırsal alanında da tahrip güçü yüksek uzaktan kumandalı ve basma düzenekli olarak hazırlanan bomba askerlerin geçiş güzergahı üzerinde bulunarak imha edildi. Tunceli- Elazığ sınırında yer alan Karakoçan İlçesi'nde kırsal alanında bulunan bir örgüt sığınağında ise, bol miktarda yaşam malzemesi ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı madde bulunarak imha edildi. Tunceli genelinde İç güvenlik harekatı kapsamında sürdürülen operasyonlarda yüzlerce kilo da gıda maddesi ele geçirildi.



Helikopterlerle asker indirildi



Operasyonlar kapsamında 2 Kobra helikopteri sabah saatlerinden itibaren operasyon bölgelerini havadan bombalarken, söz konusu bölgelere Skorski helikoptorlerin ise sürekli komandoları indirdiği kaydedildi. Helikopterlerin operasyon noktalarına asker indermeden önce bu noktaların güvenliğinin sağlanması için öncelikle Kobra Helikopterlerince bombalandığı belirtildi. Helikopterlerin operasyon kapsamındaki hızlı ve tehlikeli manevraları göz doldurdu.