PKK'ya ait 385 kilo esrar ele geçirildi

T24- DİYARBAKIR’da, jandarmanın önceki gün bir minibüse düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirtilen 385 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili, daha önce PKK’ya yardım ve yataklıktan hakkında işlem yapılan minibüs sürücüsü tutuklandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine merkez Kayapınar İlçesi Pirinçlik Köyü’nde, geçen pazar günü İstanbul’a giden bir minibüsü durdurup arama yaptı. Aramada, minibüsün koltukları altına yapılan gizli bölmelerde 269 paket halinde 385 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili, adı açıklanmayan minibüs sürcüsü gözaltına alındı. Sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanan sürücünün, daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapmaktan hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “PKK/KONGRA GEL terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak insanlık suçu işlenmesine ve toplumun zehirlenmesine sebep olan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

