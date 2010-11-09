-PKK/PJAK TERÖR ÖRGÜTÜ İRAN'DA 7 İMAM KAÇIRDI ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PKK/PJAK'ın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 7 imamı kaçırdığı bildirildi. Terör örgütü PKK/PJAK, İran güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü mensuplarının idam edilmesine misilleme olarak İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki Sardasht kenti kırsalındaki köylerde görevli Fars kökenli 7 imamı kaçırdı. Terör örgütü PKK/PJAK'ın, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında rehin olarak tuttuğu imamlara karşılık, terör örgütünün cezaevlerindeki örgüt mensuplarının salıverilmesini talep ettiği kaydedildi. Ancak, teröristlerin bu taleplerini kabul etmeyen İran'ın, imamların tutulduğu örgüt kamplarına yönelik operasyon hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz aylarda PKK/PJAK'lı teröristlere haraç vermeyi kabul etmeyen Merivan şehrinde görevli imam Mustafa Şirzad ve oğlu teröristlerin saldırısına uğramıştı. PKK/PJAK'lı teröristlerin, cuma namazı çıkışında imam Mustafa Şirzad ve yanındakilerin üzerlerine otomatik silahlarla ateş etmeleri sonrasında, imam ağır yaralanmış, oğlu Said Şirzad ve kardeşi Hadi Şirzad ile birlikte cemaatten 3 kişi hayatını kaybetmişti. PKK'lı teröristler benzer bir eylemi de Türkiye'de gerçekleştirmişlerdi. PKK'lı teröristler ''örgütünün şiddet eylemlerine karşı çıktığı ve gençleri sokak eylemlerinden uzaklaştırdığı'' gerekçesiyle Hakkari'de Merkez Hacı Camii imamı Aziz Tan ile Şırnak'ın İdil ilçesinde fahri imamlık yapan M.Emin Hezer'i sabah namazına giderken şehit etmişlerdi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bölge ülkeleri için önemli bir sorun oluşturan PKK/PJAK terör örgütüne karşı komşu ülkelerin işbirliğinin önemine işaret ederek, ''Teröristlerden hepimizin canı yanıyor. Bunlara karşı başarılı olmak için birlikte savaşmalıyız'' şeklinde konuşmuştu.