T24 LogoT24 Logo
Gündem

"PKK'nın yollara beton duvarlar örmesi Nusaybin'de operasyonları yavaşlatıyor"

PKK’nın, Nusaybin’deki operasyonlara karşı yeni taktikler geliştirdiği öne sürüldü

30 Mart 2016 12:07

Mardin Nusaybin'de operasyonların yavaş ilerlemesinde PKK'nın 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerler örmesinin neden olduğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet güçleri, örgütün yeni taktiklerine yeni yöntemlerle karşılık vererek operasyonu sürdürüyor. PKK’nın, Nusaybin’deki yeni taktiklerinden biri de beton bariyeler.

Özellikle Suriye sınırı yakınındaki mahallelerde 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğindeki beton bariyerler zırhlı araçların ilerleyişini durduruyor. Geçmişte bina inşaatı süsü verilerek oldukça güçlü inşa edilmiş bu bariyerlerin ortadan kaldırılmasızaman alıyor. Hendeklerin, tankların bile geçişini engelleyecek şekilde geniş ve derin kazılmış olması da operasyonları yavaşlatan bir başka neden.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

 

Daha çok tuzaklama

 

Sur ve Cizre’de ağır yenilgi alan PKK, Nusaybin’de daha fazla ve daha farklı (çaydanlık, parke taşı gibi) el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklama yapıyor. Bu nedenle güvenlik birimleri, kendileri ve halkın güvenliği için daha titiz çalışma yürütüyor. Nusaybin, Kamışlı’nın karşısında olduğu için PKK, Suriye kolu PYD’nin silahlı gücü YPG’den diğer bölgelere göre daha rahat destek alabiliyor. Sur ve Cizre’deki operasyonlardan deneyimler kazanan PKK’nın Nusaybin’e dağ kadrosundan daha fazla terörist geçirdiği de alınan istihbaratlar arasında. 

 

"Teslim ol" anonsları

 

Nusaybin’de 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan operasyonla birlikte güvenlik güçleri, bölgede sivillerin kalmış olabileceği ihtimaline karşı 7-8 noktadan anonslar yapıyor. Anonslarda teröristler de teslim olmaya çağırılıyor. Ancak anonslara ateşle karşılık veren teröristlerle sık sık sıcak temas yaşanıyor.

ETİKETLER

beton duvarlarördümardinnusaybinpkkyavaş ilerlemeyeni taktiklerhendek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24