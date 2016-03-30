"PKK'nın yollara beton duvarlar örmesi Nusaybin'de operasyonları yavaşlatıyor"

Mardin Nusaybin'de operasyonların yavaş ilerlemesinde PKK'nın 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerler örmesinin neden olduğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet güçleri, örgütün yeni taktiklerine yeni yöntemlerle karşılık vererek operasyonu sürdürüyor. PKK’nın, Nusaybin’deki yeni taktiklerinden biri de beton bariyeler.

Özellikle Suriye sınırı yakınındaki mahallelerde 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğindeki beton bariyerler zırhlı araçların ilerleyişini durduruyor. Geçmişte bina inşaatı süsü verilerek oldukça güçlü inşa edilmiş bu bariyerlerin ortadan kaldırılmasızaman alıyor. Hendeklerin, tankların bile geçişini engelleyecek şekilde geniş ve derin kazılmış olması da operasyonları yavaşlatan bir başka neden.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Daha çok tuzaklama

Sur ve Cizre’de ağır yenilgi alan PKK, Nusaybin’de daha fazla ve daha farklı (çaydanlık, parke taşı gibi) el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklama yapıyor. Bu nedenle güvenlik birimleri, kendileri ve halkın güvenliği için daha titiz çalışma yürütüyor. Nusaybin, Kamışlı’nın karşısında olduğu için PKK, Suriye kolu PYD’nin silahlı gücü YPG’den diğer bölgelere göre daha rahat destek alabiliyor. Sur ve Cizre’deki operasyonlardan deneyimler kazanan PKK’nın Nusaybin’e dağ kadrosundan daha fazla terörist geçirdiği de alınan istihbaratlar arasında.

"Teslim ol" anonsları

Nusaybin’de 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan operasyonla birlikte güvenlik güçleri, bölgede sivillerin kalmış olabileceği ihtimaline karşı 7-8 noktadan anonslar yapıyor. Anonslarda teröristler de teslim olmaya çağırılıyor. Ancak anonslara ateşle karşılık veren teröristlerle sık sık sıcak temas yaşanıyor.