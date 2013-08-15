PKK'nın yıldönümünü kutlamak isteyen BDP'li gruba gazlı müdahale

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 15 Ağustos'u kutlamak isteyen BDP'li gruba polis, biber gazıyla müdahale etti.

Şanlıurfa BDP İl Örgütü, PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 15 Ağustos'u Viranşehir İlçesi'nde kutlamak istedi. Kışla Mahallesi'nde bulunan BDP Viranşenir İlçe binası önünde toplanan kalabalık, müzikler eşliğinde halaylar çekerek Abdullah Öcalan'ın posterlerini astı.

Mustafa Mert'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre BDP binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, kalabalığa yaptıkları kutlamanın kanunsuz olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan BDP'li gruba polis, biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sırasında gruptakiler, BDP binası ile ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis, asılan posterleri yerinden kaldırdı.

Müdahalenin ardından gazetecilere açıklama yapan BDP Viranşehir İlçe Başkanı Halis Aktaş, yapılan gazlı müdahalenin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını belirterek, "Bu yapılan saldırı keyfi bir uygulamadır. Bu asla kabul edilemez. Ortada hiçbir sebep ve neden yokken, polisler, kadın, yaşlı, çoluk çocuk demeden kitleye gaz bombalarıyla saldırdı. Bizler bu yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Başbakanı, müsteşarı, bakanı, Mısır'daki katliamı kınarken kendi vatanında bu hukuksuzluğu barbarlığı görmemezlikten gelmektedir. Buda çifte standarttır" dedi.

Öte yandan polisler, ilçenin çeşitli noktalarında önlemlerini sürdürüyor.