-PKK'nın yapısı tolere edilemez BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın pek çok ülkede, özellikle de Avrupa'da önemli bir yapısının bulunduğunu ve buradan da terörizmi finans ettiğini, kendine terörist üye topladığını ve propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek ''Bu tolere edilmemeli. Bu ülkelerin PKK'ya karşı kararlı adım atmalarının tam zamanıdır'' dedi. Davutoğlu BM'de Genel Sekreter Ban Ki-mun'un Terörizmle Uluslararası Mücadele Sempozyumuna katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında terör tehdidinin her yerde bulunduğuna işaret eden Davutoğlu, dünyanın her yerinde neredeyse her gün terör saldırılarının yaşandığını, Türkiye'nin de PKK teröriyle karşı karşıya olduğunu, pek çok insanının terör saldırılarında öldüğünü belirtti. Davutoğlu konuşmasında şunları kaydetti: ''Türkiye olarak terörizmin her türlüsüne karşı kararlı bir tutum takınmaya devam edeceğiz ve halkımızı bu tür alçakça saldırılara karşı koruyacağız. Bunu son derece kararlı bir şekilde yapacağız, bunu yaparken de hareketlerimiz demokratik prensiplere ve hukukun üstünlüğüne tamamen uygun olacak. Gerekli güvenlik tedbirlerini uygularken konunun sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla da ilgilenmeye devam edeceğiz.'' Uluslararası toplumdan terörün her türlüsüyle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmasını beklediklerini vurgulayan Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın merkezinin Kuzey Irak olduğunu ve buradan Türk topraklarına saldırdığını belirterek ''Bu kabul edilemez, terör örgütü PKK'nın pek çok ülkede, özellikle de Avrupa'da önemli bir yapısı var ve buradan da terörizmi finans ediyor, kendine terörist üye topluyor ve propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu tolere edilmemeli. Bu ülkelerin PKK'ya karşı kararlı adım atmalarının tam zamanıdır'' dedi. Terörizme karşı uluslararası işbirliğinin seçici olamayacağına ya da sadece El Kaide ile kısıtlı olmayacağına dikkat çeken Davutoğlu, ''Yoksa terörizmin tüm biçimlerini yok etmek için gösterdiğimiz toplu çabalarda başarısız oluruz'' diye konuştu. Davutoğlu, BM'nin terörle mücadele çabalarında hayati öneme sahip olduğunu belirterek BM Genel Kurulunun bu kapsamda küresel terörle mücadele stratejisini kabul ettiğini, Türkiye'nin de bu stratejinin küresel seviyede uygulanmasına güçlü destek verdiğini söyledi. -ABD ile eşbaşkanlık yapılan terörle mücadele küresel forumu girişimi- Davutoğlu bu kapsamda uluslararası alanda terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeye verilen önemin göstergesi olarak Türkiye'nin ABD ile birlikte Terörle Mücadele Küresel Forumu girişimine eşbaşkanlık yaptığını anımsatarak ''Yeni başlatılacak bu girişim BM'nin bu kapsamda merkezi rolünü destekleyecek, ayrıca girişim BM Terörizmle Mücadele Küresel Stratejisinin tam, kapsamlı ve dengeli bir şekilde uygulanmasının sağlamasını amaçlamaktadır'' dedi. Davutoğlu konuşmasında terörizmle mücadele girişimlerinin savunucusu olan Türkiye'nin 2010 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadele Komitesine başkanlık yaptığını anımsatarak önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çabalarını ikiye katlayacağını bildirdi. Davutoğlu'nun BM'de çeşitli ülkelerin bakanlarıyla yaptığı ikili görüşmeler devam ediyor. -İİT toplantısında Filistin ele alındı- İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları toplantısına katılan Ahmet Davutoğlu, daha sonra sırasıyla İsviçre Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Michelle Calmy-Rey, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vashadze ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal ile bir araya geldi. Bakan Davutoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) Başkanı Terje Roed-Larsen tarafından Ortadoğu konusunda düzenlenen bakanlar düzeyindeki gayriresmi çalışma yemeğine de katılacak. Bu arada İTT toplantısında, Filistin konusu başta olmak üzere üye ülkelerin gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.